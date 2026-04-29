Lee tu horóscopo diario del 29 de abril de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Ve despacio, con luna en Libra pasan por terrenos en el que el demostrar el compañerismo es importante. Carta de la suerte: As de espadas: Propones cambios laborales los cuales son bien recibidos.

Tauro : Mejoras las relaciones con la familia, hoy es un día para lograr el equilibrio siendo diplomático y hablando con tranquilidad con la luna en Libra. Carta de la suerte: As de copas: Recibes un premio en el amor.

Géminis : Es un día para el dialogo y la diplomacia esta luna en Libra les sirve para conseguir consenso y cordialidad. Carta de la suerte: La Rueda de la Fortuna: Verán que la suerte los acompaña.

Cáncer : La luna en Libra, otro signo de aire que los obligara a tener mejores relaciones diplomáticas con los demás. Carta de la suerte: El Sol: Su conciencia los ayuda a concretar planes.

Leo : Con luna en Libra la suerte te acompaña en la comunicación y los encuentros con las personas importantes para tu vida. Carta de la suerte: El Emperador: el territorio ganado es inamovible.

Virgo : Es un día para animarse a dar un salto. Cobijados en el abrigo de los que los aman esta luna en Libra. Carta de la suerte: Dos de oros: te apoyas en tu pareja y mejoras entre lo que das y recibes.

Libra : En el amor brillan y logran nuevos acuerdos o negocios con las demás personas con la luna en tu signo. Carta de la suerte: Siete de oros: Las inversiones realizadas dan buenos resultados.

Escorpio : Se activan las relaciones laborales con éxito y dialogo esta luna en Libra te trae mayor diplomacia con otros. Carta de la suerte: El rey de bastos: Haces de tu vida tu propia empresa independiente.

Sagitario : Necesitarán recargar un poco de combustible para seguir la carrera la luna en Libra los activa. Carta de la suerte: As de bastos: Reciben el apoyo de las personas que los aman.

Capricornio : Día de charlas con su pareja y armar una buena combinación en el amor esta luna en Libra. Carta de la suerte: Seis de bastos: Éxito en la pasión, el deseo y el sexo.

Acuario : Con la luna en Libra brinda mejoras en las relaciones profesionales a través del equilibro y la diplomacia. Carta de la suerte: La Estrella: Las oportunidades están cerca, sólo tienes que dejarlas entrar.