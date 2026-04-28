Lee tu horóscopo diario del 28 de abril de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : Palas en tu signo impulsa decisiones rápidas y estratégicas en el trabajo. Definís objetivos con claridad y ejecutás con precisión. Tu iniciativa abre caminos y mejora resultados concretos.

Tauro : Palas en Aries te pide actuar con rapidez y pensar soluciones prácticas. Cambiar hábitos laborales te permite mejorar resultados y avanzar con mayor seguridad en proyectos importantes.

Géminis : Esta energía activa tu mente estratégica y mejora tu capacidad para resolver conflictos laborales. Tomás decisiones ágiles que impulsan proyectos y fortalecen tu posicionamiento profesional.

Cáncer : Palas en Aries te impulsa a tomar el control en el trabajo y asumir liderazgo. Definir prioridades con firmeza te permite avanzar en proyectos que requieren decisión y enfoque claro.

Leo : Energía ideal para planificar a largo plazo con visión estratégica. Palas en Aries te ayuda a tomar decisiones firmes y a proyectar crecimiento profesional con claridad y determinación.

Virgo : Palas en Aries favorece decisiones precisas en temas laborales complejos. Analizar con rapidez te permite resolver situaciones y mejorar tu organización profesional con eficacia.

Libra : Esta posición activa acuerdos laborales y te impulsa a negociar con claridad. Palas en Aries te da determinación para tomar decisiones que fortalecen tus vínculos profesionales.

Escorpio : Palas en Aries te permite resolver conflictos laborales con estrategia y firmeza. Tomar el control de situaciones complejas mejora tu rendimiento y abre nuevas oportunidades.

Sagitario : Energía favorable para innovar en el trabajo y tomar decisiones rápidas. Palas en Aries impulsa proyectos que requieren acción y te permite avanzar con entusiasmo y claridad.

Capricornio : Palas en Aries te impulsa a reorganizar tu estructura laboral con decisiones firmes. Actuar con rapidez mejora resultados y fortalece tu posicionamiento profesional.

Acuario : Esta energía activa tu creatividad estratégica y mejora la comunicación en el trabajo. Palas en Aries te permite tomar decisiones ágiles que impulsan proyectos colectivos.