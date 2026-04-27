El climaLa mediática adujo que estaba filmando en Uruguay, pero la organización del evento había descubierto otra cosa. en Telefe está que arde. La ausencia de Wanda Nara en los Martín Fierro de la Moda 2026 encendió la interna en el canal, que esperaba contar con una de sus figuras principales en la noche más importante de la moda argentina, sorbe todo porque estaba nominada.

La conductora formaba parte de la terna “Mejor estilo femenino en Big Show”, donde finalmente ganó Sofía Gonet por el mismo ciclo, MasterChef Celebrity, y competían también Lali Espósito y Pampita. Sin embargo, Wanda no apareció y su faltazo generó un fuerte malestar puertas adentro.

Wanda Nara en los Martín Fierro 2023 (Foto: captura Telefe)

Consultada sobre la ausencia de su hermana, Zaira Nara explicó en Intrusos que la mediática pegó el faltazo por encontrarse filmando su promocionada película en Uruguay. Sin embargo, minutos después, Adrián Pallares afirmó que “En Telefe hay mucho enojo con el faltazo de Wanda Nara”.

“A Wanda le dieron el programa más importante en lo que va del año para conducir, la tienen en cuenta para proyectos muy importantes, y Wanda Nara, con la excusa de ‘Estoy en Uruguay’, no es que estuviera en Checoslovaquia, no fue a los Martín Fierro de la Moda”, completó el conductor.

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Algunos minutos después, Guido Záffora contó en DDM que desde la señal “la llamaron y le dijeron que tenía que estar, porque para el canal era importante que estuviera”. La expectativa era aún mayor porque su hermana, Zaira Nara, fue una de las conductoras de la alfombra roja, lo que hacía prever la presencia de Wanda en la ceremonia.

Foto: captura Telefe

La situación se agravó cuando desde el canal descubrieron que, en realidad, Wanda habría tenido el fin de semana libre durante la premiación. Ese detalle terminó de incomodar a las autoridades y profundizó el enojo interno. “Es figura de Telefe y tiene que cumplir con ciertos eventos”, sostuvo Záffora, citando fuentes cercanas a la señal.

La ausencia de Wanda en una noche tan estratégica dejó al descubierto la tensión entre la conductora y el canal, una relación que viene sumando cortocircuitos. La relación entre Wanda y Telefe ya venía tensa desde su foto con Johnny Depp y la polémica con Vero Lozano en 2025, un episodio que también generó ruido en los pasillos del canal.

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