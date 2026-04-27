Este lunes, Yanina Latorre prendió el ventilador y lanzó sus quejas contra APTRA por la entrega de los Martín Fierro de la Moda, de donde se fue otra vez con las manos vacías, pero lo que más llamó la atención sobre sus observaciones fue una escatológica frase de Pampita sobre la comida.

“No lo padecí, al contrario. Cuando llegué, estaba del or$%. ¿Por qué? Domingo a la tarde, con este frío, maquillarte, peinarte... ¡Nos cag#%# de frío! La alfombra roja, casi que me internaron por neumonía”, se quejó la conductora de SQP.

Yanina Latorre y Pampita (Fotos: capturas América TV y Telefe)

“En el galponcito donde estaba el cóctel también hacía frío. Después, el galpón a chequear porque no había nada para comer”, continuó Yanina, que en su afán de impresionar a sus televidentes, sacó a relucir una asquerosa frase que le dijo Pampita respecto al catering.

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“Yo la pasé bomba. A mí el teatrito y todo me gustó. La escenografía…”, comenzó, para ambientar su comentario. “Pampita cuando salimos me dijo ‘Comí tanto queso que por una semana no ca$%’”, dijo la conductora, y dejó a todos impresionados en el estudio.

“Atascada”, remarcó Yanina, como para acentuar la barbaridad que dijo. “Y yo no vi ni un queso”, se quejó nuevamente Latorre, antes de criticar los dichos de la modelo cuando fue a buscar su premio y abogó por la industria nacional de la moda.

“Ella se inmoló por el tema de la industria nacional. Es verdad, la industria textil nacional no está bien. Habla de los diseñadores argentinos, habla de los diseñadores del interior, y el premio lo fue a recibir con un Carolina Herrera legítimo, que no es un diseño argentino”, agregó, a modo de “palito” con Pampita.

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