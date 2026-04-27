Mariana Fabbiani fue una de las figuras más comentadas en la gala de los Martín Fierro de la Moda 2026. La conductora no solo llamó la atención por su elegancia en la alfombra roja, sino también por la emotiva historia detrás del look que eligió para una de las noches más importantes del calendario fashion.

Nominada en la categoría Mejor Estilo en Conducción Femenina, la presentadora apostó por un diseño exclusivo firmado por la marca La Meca, de Mechi Garay y Cali Soto. Sin embargo, lo más impactante fue el origen de la pieza: el vestido fue confeccionado a partir de una prenda original que perteneció a Myrna Mores, abuela de Mariana.

MARIANA FABBIANI Y UN HOMENAJE FAMILIAR EN LA ALFOMBRA ROJA

Durante su paso por la red carpet, Fabbiani reveló que la prenda estuvo guardada durante casi cinco décadas. “Era un vestido que estuvo guardado en un armario por casi 50 años”, contó con orgullo, al explicar por qué decidió rescatar esa tela cargada de historia familiar.

El diseño original consistía en un strapless recto realizado en tul bordado en relieve. A partir de esa base, el equipo creativo lo reinventó en una silueta sirena, sumándole un volado en la parte inferior para aportar movimiento y sofisticación.

Crédito: Instagram

Además, trabajaron la pieza sobre una base más clara para destacar aún más los detalles del bordado original, logrando una combinación entre tradición y modernidad.



