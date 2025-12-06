Gastón Portal, el primer esposo de Mariana Fabbiani, atraviesa una etapa completamente distinta a la que vivió durante sus años más activos en la televisión.

Lejos de los sets, las cámaras y el ritmo frenético de la industria, hoy se concentra en la escritura y en proyectos personales que lo mantienen conectado con su vocación, pero sin exposición pública.

La vida de Gastón Portal, primer esposo de Mariana Fabbiani: lejos de los medios y dedicado a la escritura. Foto: instagram @gaston_portal_

Con un estilo de vida más introspectivo, el escritor encontró un nuevo equilibrio dedicado a crear desde un lugar íntimo, silencioso y elegido.

Portal pasó décadas vinculado al mundo del espectáculo argentino, tanto por su trabajo como productor y guionista como por su relación con Fabbiani.

Hijo del recordado conductor Raúl Portal, creció entre estudios y equipos de producción, aprendiendo el oficio desde pequeño.

Gastón Portal

LA VIDA DE GASTÓN PORTAL

Con el paso del tiempo decidió tomar distancia del medio y apostar por una vida más privada. Hoy, la escritura se convirtió en su espacio central: un territorio creativo donde desarrolla guiones, relatos y nuevas ideas que conectan con su esencia.

Ese cambio, lejos de representar un retiro, lo ubica en una etapa marcada por la libertad creativa. Portal continúa activo, pero desde un ámbito más íntimo, dedicado a proyectos que lo entusiasman y le permiten trabajar sin la presión mediática que durante años acompañó su carrera.