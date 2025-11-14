La industria de la moda está en plena revolución y Mariana Fabbiani se mete de lleno en ese universo con “Desvestida: la moda pasó de moda”, la serie documental que ya está disponible en Disney+.

En siete episodios, la conductora recorre ciudades icónicas como Nueva York, París, Milán, Ciudad de México y Buenos Aires para mostrar cómo los viejos mandatos y estereotipos empiezan a tambalear.

La producción, realizada por Mandarina Contenidos, va mucho más allá de las pasarelas y los flashes. Fabbiani se anima a poner sobre la mesa temas incómodos: la presión por los cuerpos hegemónicos, el “edadismo”, la diversidad de género, el impacto ambiental de la industria textil y el negocio del lujo. Todo, con una mirada internacional y acompañada por referentes de peso.

Foto: prensa

Los grandes desafíos de la moda, al desnudo

En cada capítulo, la serie se mete de lleno en los debates que hoy atraviesan a la moda. ¿Quién decide qué cuerpos son válidos? ¿Por qué la edad sigue siendo un límite? ¿Cómo afecta la producción de ropa al planeta? ¿La moda puede ser una herramienta de libertad o sigue siendo una cárcel de prejuicios?

“Desvestida” pone el foco en la transformación de una industria que, por primera vez, se ve obligada a repensar su mirada histórica sobre los cuerpos, la edad, las identidades de género y el consumo. Los estereotipos están en discusión y las reglas del juego ya no son las mismas.

Foto: prensa

Invitados de lujo y voces que incomodan

A lo largo de la serie, Fabbiani conversa con figuras internacionales que marcan tendencia y desafían el statu quo. Entre los invitados se destacan la legendaria Patricia Field (diseñadora de vestuario de “Sex and the City”), la supermodelo Coco Rocha, la fotógrafa Paola Kudacki, el diseñador Benito Santos, el creador de “Advanced Style” Ari Seth Cohen y la directora editorial de Vogue México y Latinoamérica Karla Martínez de Salas.

Cada uno aporta su mirada sobre los desafíos de la moda contemporánea y la necesidad de abrir el juego a nuevas voces y cuerpos.

Una serie para ver en familia

“Desvestida: la moda pasó de moda” ya está disponible en Disney+, dentro de la sección de Hulu. La plataforma cuenta con controles parentales para que cada miembro de la familia pueda disfrutar de una experiencia segura y adaptada a su edad.

La serie invita a repensar la moda, a cuestionar lo que damos por sentado y a mirar más allá de la etiqueta. Porque, como dice Fabbiani, “la moda está en crisis, y eso es una gran noticia”.