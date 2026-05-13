En una charla con Infobae, Marcelo Tinelli fue consulado por los rumores de romance con Rossana Almeyda, y sin vuelta confirmó: “Sí, estoy empezando una relación, conociendo a alguien, una mujer divina”.

“Me hace mucho bien y siento que es mutuo, estamos en el arranque de una linda relación. Es conocida de Pampita, no fue mi celestina, la celestina fue una amiga de Caro, la que hizo fuerza fue la amiga”, reveló sin filtros el conductor.

Marcelo Tinelli confirmó su relación con Rossana Almeyda (Foto: captura de Infobae).

Antes de esto y en medio de los rumores, Tinelli decidió ponerle fin a las especulaciones y compartió en sus redes una postal en la que se lo puede ver cocinando unas pastas con mención directa a su nueva pareja. Fue el primer paso antes de dar la noticia a la prensa de forma oficial.

Marclo Tinelli confirmó su romance con Rossana Almeyda (Fotos: Instagram @marcelotinelli)

QUIÉN ES ROSSANA ALMEYDA, LA MUJER QUE CONQUISTÓ A MARCELO TINELLI

Rossana Almeyda, la actual pareja de Marcelo Tinelli. Aunque mantiene un perfil bajo, la empresaria argentina vive desde hace años en Miami y tiene amistades en común con Pampita. El conductor la conoció por una amiga en común con la modelo y aseguran que la relación comenzó después de su separación de Milett Figueroa.

Rossana Almeyda. Foto: Instagram _rosana_almeida__

Almeyda nació en Santa Fe, tuvo un pasado ligado al modelaje y actualmente se dedica al mundo empresarial en Estados Unidos. Tras los rumores e indicios, finalmente confirmaron el romance en redes sociales y en medios.

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