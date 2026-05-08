La polémica que se generó alrededor de Marcelo Tinelli, José María Listorti y Pachu Peña sumó un nuevo capítulo luego de que Ángel de Brito saliera públicamente a respaldar al histórico conductor de VideoMatch.

Todo comenzó durante el programa radial de Listorti en La Pop, donde recordaron algunas anécdotas de los años dorados de VideoMatch y revelaron que Tinelli prefería que los humoristas del ciclo no participaran de otros programas ni brindaran entrevistas en medios ajenos.

Aunque tanto Listorti como Pachu aclararon después que sus dichos fueron sacados de contexto y que no buscaban criticar a Tinelli, el tema generó fuerte repercusión.

El mensaje de Ángel de Brito a Tinelli en su peor momento. Crédito: Instagram

LA REACCIÓN DE MARCELO TINELLI TRAS LOS DICHOS DE LISTORTI Y PACHU

Según trascendió, Marcelo Tinelli no habría quedado del todo conforme con cómo se interpretaron las declaraciones y decidió expresarse en redes sociales.

Además, también se habría comunicado telefónicamente con ambos humoristas para aclarar la situación y evitar malos entendidos.

El debate rápidamente explotó en redes, donde muchos usuarios discutieron si las restricciones que existían en aquella época eran lógicas o excesivas.

ÁNGEL DE BRITO APOYÓ LA POSTURA DE TINELLI

En medio de la polémica, Ángel de Brito tomó posición y aseguró que comparte la mirada del conductor.

“Comparto con Marcelo Tinelli”, expresó durante su programa de streaming Ángel Responde por Bondi.

Luego recordó cómo funcionaba la televisión en los años 90 y remarcó que muchos humoristas alcanzaron notoriedad gracias a VideoMatch. “Los cómicos no eran todos conocidos. Se hicieron conocidos con Tinelli en los 90”, sostuvo.

LA COMPARACIÓN DE ÁNGEL DE BRITO CON LAM

Además de defender a Tinelli, el periodista sorprendió al revelar que mantiene una lógica similar con las panelistas de LAM.

“Yo a las angelitas no las dejo hablar con otros programas”, afirmó. Y agregó: “Yo quiero que hablen en LAM, ¿por qué voy a querer que hablen en otro programa?”.

Según explicó, solo habilita entrevistas externas cuando se trata de situaciones excepcionales que involucren directamente a alguna de sus panelistas.