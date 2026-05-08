Callejero Fino volvió a generar repercusión en redes sociales tras presentar públicamente a Malo, su nuevo perro. El artista compartió varias fotos junto al cachorro de raza American Bully, aunque el posteo rápidamente se llenó de comentarios críticos por parte de sus seguidores.

Mientras muchos fanáticos reaccionaron con ternura ante la llegada de la mascota, otros cuestionaron al músico por tener un perro de raza y apuntaron especialmente contra el corte de orejas del animal.

LAS CRÍTICAS QUE RECIBIÓ CALLEJERO FINO POR SU NUEVO PERRO

El posteo de Callejero Fino despertó un intenso debate entre usuarios que promueven la adopción responsable de animales.

“Adoptá, no compres”, escribió una usuaria. Otros comentarios también apuntaron contra el negocio detrás de la venta de mascotas.

Callejero Fino. Crédito: Instagram.

“Si rescatás, no solo salvás vidas, sino que no fomentás la venta que tanto daño hace”, expresó otra persona en redes.

Además, varios seguidores remarcaron que el cachorro tendría las orejas mutiladas, una práctica muy cuestionada por organizaciones proteccionistas y amantes de los animales.

LA RESPUESTA DE CALLEJERO FINO TRAS LOS CUESTIONAMIENTOS

Cansado de las críticas, el cantante decidió responder a quienes lo acusaban de haber comprado la mascota.

Según explicó, no pagó por Malo, aunque evitó contar detalles sobre cómo llegó el cachorro a su vida. A pesar de su aclaración, el debate continuó creciendo en redes sociales y el tema se volvió viral entre sus seguidores.