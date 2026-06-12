Bill Gates usa un Casio de menos de 100 dólares. Warren Buffett repite looks sin pudor. Joaquín Phoenix llevó el mismo traje a cada ceremonia de premios de la temporada de Joker. ¿Casualidad? Para nada.

Detrás de esa aparente austeridad hay una lógica financiera que los hombres más ricos del mundo aplican con disciplina: gastar con criterio es una de las claves para conservar la fortuna.

La lección no es nueva. Hay una vieja película de Disney de los 90, Cheque en Blanco, en la que un nene recibe un millón de dólares y lo dilapida en tiempo récord. El mensaje es sencillo pero poderoso: ninguna fortuna aguanta si no la cuidás.

GQ recogió que Joaquín Phoenix entendía la ropa como una cuestión personal de coherencia y compromiso (REUTERS/Yara Nardi) Por: Captura Web

Y aunque parezca una moraleja infantil, es exactamente lo que practican los CEOs y magnates más exitosos del planeta cuando se para frente a un espejo a elegir qué ponerse.

POR QUÉ LOS MILLONARIOS NO GASTAN EN ROPA DE MARCA

La razón de fondo no es tacañería ni descuido estético: es simplificación consciente. Mark Zuckerberg, por ejemplo, armó su guardarropa en torno a básicos casi idénticos entre sí. Según CNBC Make It, su lógica es eliminar decisiones innecesarias a primera hora de la mañana para reservar energía mental para lo que realmente importa.

Warren Buffett ha transmitido la idea de aprovechar al máximo cada prenda de vestir (REUTERS/Scott Morgan/File Photo) Por: Captura Web

Tener una decisión menos que tomar es, en su mundo, una ventaja real.

Gates siguió el camino de Buffett: camisas de botones, suéteres y pantalones chinos. Funcional, cómodo, repetible. Steve Jobs hizo lo mismo durante años con sus turtlenecks negros y sus New Balance. No es que no pudieran permitirse un guardarropa de alta costura — es que entendieron que vestirse bien no requiere gastar de más. Gates incluso declaró al Telegraph que prefería destinar su plata a experiencias como viajes, no a etiquetas.

Steve Jobs mantuvo durante años una imagen minimalista con jeans y camisetas negras (Captura de YouTube de Juan Carlos Villacorta) Por: Captura Web

LO QUE SÍ HACEN LOS RICOS CUANDO COMPRAN ROPA

Acá está el matiz importante: los millonarios no compran fast fashion ni ropa de descarte. Lo que hacen es invertir con cabeza. Buscan calidad sobre cantidad, piezas clásicas que no pasen de moda, que les queden bien y que puedan combinar de distintas maneras. Ven cada prenda como una inversión en su imagen personal — no como un capricho de temporada.

Las zapatillas de Joaquin Phoenix. Crédito: Jeff Spicer/Getty Images Por: Captura Web

La regla de oro que aplican es la del uso repetido. Si una pieza no se puede usar de múltiples formas o no va a durar años, no entra al clóset. Joaquín Phoenix lo demostró públicamente: el mismo traje negro impecable en los Globos de Oro, los SAG Awards, los BAFTA y el Oscar. Lejos de parecer descuidado, generó conversación y admiration. La repetición estratégica no es pobreza — es criterio.

En resumen, los más ricos del mundo evitan gastar en piezas que se van a desactualizar rápido, no compran por marca ni por impulso, se permiten darse gustos de vez en cuando pero solo cuando algo realmente vale la pena, y priorizan la funcionalidad y la durabilidad por encima del logo.

El consumo inteligente define el estilo de los millonarios Por: Captura Web

La lección para el resto de los mortales es clara: vestirse bien no tiene precio fijo, pero sí tiene una filosofía. Y esa filosofía empieza por entender que una camisa cara puede levantarte el ánimo, pero no te va a hacer más exitoso.