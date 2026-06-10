La Ciudad de Buenos Aires vivió una de sus noches más sofisticadas y convocantes del año. Con la presencia de personalidades como Fabián Medina Flores, Ana Rosenfeld y Nai Awada, el Distrito BAFA y NODO Circuito de Galerías presentaron una experiencia que fusionó moda, arte y gastronomía en distintos puntos de Recoleta.

La iniciativa, denominada NODO by BAFA, convirtió al tradicional barrio porteño en un gran recorrido cultural a cielo abierto, donde las vidrieras, locales y espacios emblemáticos se transformaron en escenarios de intervención artística y encuentro social.

Foto: prensa BAFA

Una noche que reunió a la moda, el arte y las celebridades

El evento comenzó con una propuesta inédita: 16 comercios del Distrito BAFA fueron intervenidos con obras de arte contemporáneo seleccionadas por MERIDIANO y pertenecientes a galerías integrantes de NODO Circuito de Galerías.

Foto: prensa BAFA

La experiencia permitió generar un diálogo entre distintas disciplinas creativas, conectando arte, diseño, arquitectura y moda en una misma propuesta urbana.

Foto: prensa BAFA

Entre los asistentes se destacaron figuras vinculadas al mundo del espectáculo, la moda y la cultura, quienes recorrieron las distintas activaciones y participaron del exclusivo cóctel realizado posteriormente en el Palacio Duhau.

Foto: prensa BAFA

El Palacio Duhau fue el epicentro de la celebración

La noche continuó con un encuentro privado en el histórico Palacio Duhau – Park Hyatt Buenos Aires, donde invitados especiales, referentes del sector creativo y autoridades compartieron un cóctel exclusivo.

Uno de los momentos más destacados fue una pasada especial de moda producida por el reconocido productor Guillermo Azar, que aportó glamour y sofisticación al cierre de la jornada.

La propuesta estuvo acompañada por música en vivo con un DJ set de D. Urzi y culminó con un brindis junto a representantes de MERIDIANO y autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Video: Ciudad Magazine

El lanzamiento de una nueva propuesta para el distrito

Durante el evento también se presentó oficialmente BAFA Black Card, una nueva plataforma de fidelización pensada para potenciar la experiencia dentro del distrito.

La iniciativa ofrecerá beneficios exclusivos vinculados a gastronomía, hotelería, moda y lifestyle, con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de BAFA como uno de los polos creativos más importantes de la Ciudad.

Recoleta, convertida en un gran escenario creativo

Inspirado en los grandes distritos culturales del mundo, BAFA continúa consolidando un modelo que busca integrar distintas expresiones artísticas en el espacio urbano.

Foto: prensa BAFA

La propuesta impulsada junto a NODO Circuito de Galerías permitió que el arte saliera de los espacios tradicionales para dialogar con las calles, los locales comerciales y los circuitos gastronómicos del barrio.

Con figuras destacadas, una producción de alto nivel y una convocatoria que reunió a referentes de distintos ámbitos, la noche confirmó el crecimiento de una tendencia que gana cada vez más fuerza en Buenos Aires: la unión entre arte, moda, diseño y experiencias culturales.

La presencia de Fabián Medina Flores, Ana Rosenfeld y Nai Awada aportó además un fuerte atractivo social a una velada que combinó creatividad, tendencias y estilo en uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad.