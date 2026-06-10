Zaira Nara, Gimena Accardi y Eva Anderson se convirtieron en las protagonistas de una noche donde la moda fue la gran protagonista.

Las tres celebridades dijeron presente en el exclusivo evento con el que Intimissimi celebró la apertura de su primera tienda en Argentina en el Alto Palermo y captaron todas las miradas con apuestas fashion que tuvieron un detalle en común: el protagonismo de las prendas inspiradas en la lencería.

Entre corsets estructurados, bodys ajustados y combinaciones con denim, las famosas demostraron por qué siguen siendo referentes de estilo y tendencia.

Los looks que se llevaron toda la atención

Mientras Zaira Nara eligió la propuesta más audaz de la noche con un blazer oversize y detalles de lencería visibles, Gimena Accardi apostó por una versión sofisticada y minimalista con body negro y jeans.

Eva Anderson, por su parte, completó el trío de tendencias con un estilismo elegante que resaltó una de las prendas estrella de la temporada.

Las tres coincidieron en una tendencia que gana cada vez más espacio tanto en las pasarelas internacionales como en los looks urbanos: transformar la lencería en una pieza central del outfit.

Una noche de moda, glamour y tendencias

La reunión tuvo lugar en Alto Palermo durante el desembarco oficial de Intimissimi en el mercado argentino.

La firma italiana eligió una celebración exclusiva para presentar su primera tienda en el país y reunió a figuras del espectáculo, referentes de moda y prensa especializada.