Papas rotas con jamón crudo y huevo frito: una receta de Germán Martitegui para lucirse

Las papas rotas con jamón crudo y huevo frito son una de esas recetas que demuestran que no hace falta una larga lista de ingredientes para lograr un resultado espectacular. La propuesta de Germán Martitegui combina productos clásicos en una preparación ideal para compartir.

El secreto está en la textura. Para que las papas queden bien crocantes por fuera y cremosas por dentro, conviene dejarlas enfriar completamente después de hornearlas y antes de freírlas. Ese paso marca una diferencia clave en el resultado final.

Perfecta para un brunch, un almuerzo informal o incluso una cena rápida, esta receta suma además el sabor intenso del jamón crudo y la cremosidad del huevo frito recién hecho.

Comensales 2 Ingredientes 6 papas

papas 6 huevos

huevos Aceite para freír

200 gramos de jamón crudo (o cocido)

gramos de jamón crudo (o cocido) Hilo de aceite de oliva (opcional)

Papel aluminio

Germán Martitegui, uno de los chef más reconocidos de Argentina. Foto: Instagram

Procedimiento para las papas rotas de Germán Martitegui

Lavar bien las papas, envolverlas en papel aluminio y cocinarlas en horno fuerte a 180°C durante 35 minutos. Retirar y dejar enfriar por completo. Quitar el papel aluminio y romper las papas con las manos en trozos irregulares. Freír las papas en abundante aceite caliente hasta que estén bien doradas y crocantes. Retirar y escurrir sobre papel absorbente. Cocinar los huevos en una sartén antiadherente hasta alcanzar el punto deseado. Salpimentar a gusto. Distribuir las lonjas de jamón en una asadera y llevarlas unos minutos a horno bajo para que se sequen ligeramente y ganen crocancia. Servir una base de papas, colocar encima los huevos fritos y terminar con el jamón. Completar con un hilo de aceite de oliva si se desea y llevar a la mesa de inmediato.

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