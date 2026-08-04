Después de atravesar días de máxima tensión en Italia por el conflicto judicial con Mauro Icardi tras el robo de los documentos de sus nenas en ese país, Wanda Nara utilizó sus redes sociales para compartir un sentido mensaje antes de emprender el regreso a la Argentina junto a las menores.

La empresaria publicó un carrusel de imágenes con distintos momentos de su estadía en Milán junto a sus hijos y su círculo más íntimo, acompañado por un texto que muchos interpretaron como un balance de todo lo vivido durante las últimas semanas.

Wanda Nara publicó un sentido posteo desde Italia, antes de regresar a la Argentina con sus hijas (Foto: Instagram).

EL MENSAJE DE WANDA NARA ANTES DE VOLVER A LA ARGENTINA CON SUS HIJAS

A través de su cuenta de Instagram, Wanda Nara escribió: "Un viaje que no olvidaremos 🇮🇹 vuelvo sin mis bolsos favoritos, con pasaportes nuevos y con mis hijos, que son lo más importante de mi vida, que también me enseñaron que por ellos todo lo puedo“.

Los hijos de Wanda Nara en Milán (Foto: Instagram/@wanda_nara).

La frase hizo referencia a los difíciles momentos que atravesó en Italia, donde además del enfrentamiento judicial y mediático con el delantero por el robo de los documentos de sus hijas en su casa de campo de Milán, le sustrajeron también pertenencias personales de valor gran sentimental y económico, según expresó.

Wanda Nara con sus hijos y Martín Migueles en Milán (Foto: Instagram/@wanda_nara).

Wanda Nara en Milán (Foto: Instagram/@wanda_nara).

WANDA Y SUS HIJAS PUEDEN VOLVER A LA ARGENTINA POR DECISIÓN DE LA JUEZA ITALIANA

El posteo de Wanda Nara llegó después de que la Justicia italiana autorizara el regreso de la conductora a la Argentina junto a sus hijas sin la firma de Mauro Icardi, tra la disputa que mantuvo en vilo a la familia.

Wanda Nara y Martín Migueles en Milán (Foto: Instagram/@wanda_nara).

Con este mensaje, la conductora y figura de Telefé dejó en claro que, pese a los obstáculos que enfrentó contra su exmarido durante su estadía en Europa, su prioridad sigue siendo el bienestar de sus hijos.

Wanda Nara en Milán (Foto: Instagram/@wanda_nara).

Wanda Nara en Milán (Foto: Instagram/@wanda_nara).

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