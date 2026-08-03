Mientras continúa enfrentando una dura batalla judicial con Mauro Icardi, Wanda Nara mostró una postal impensada que dio que hablar en las redes sociales. La empresaria se reencontró con Maxi López en Milán y compartió una jornada familiar en la que también estuvo presente su actual pareja, Martín Migueles.

La imagen, difundida por Wanda en las primeras horas del lunes, muestra a la familia paseando por las inmediaciones del Duomo de Milán. En la caminata participaron Maxi López, los hijos que tuvo con él, Constantino y Benedicto, las pequeñas —frutos de la relación con Icardi— y Martín Migueles, quien se sumó con total naturalidad al encuentro.

La postal reflejó un clima de armonía entre todos los integrantes de la familia ensamblada, una imagen que no pasó inadvertida por producirse en medio del conflicto que Wanda mantiene con el futbolista del Galatasaray.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

El reencuentro llegó pocos días después de que la Justicia italiana autorizara a la empresaria a gestionar los nuevos pasaportes de sus niñas sin necesidad de contar con la firma de Mauro Icardi, una medida clave para resolver el inconveniente surgido tras el robo que sufrió en su casa de las afueras de Milán.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

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ANDRÉS NARA SORPRENDIÓ AL AGRADECERLE A LA CHINA SUÁREZ EN MEDIO DEL CONFLICTO ENTRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI

En medio del conflicto judicial que enfrentan Wanda Nara y Mauro Icardi por los pasaportes de sus hijas, Andrés Nara rompió el silencio y dejó una de las declaraciones más inesperadas desde que estalló la disputa. El padre de la empresaria no solo apuntó con dureza contra su exyerno, sino que además sorprendió al agradecer públicamente la presencia de Eugenia “la China” Suárez en la vida del futbolista.

“Gracias a Dios que está la señora Suárez en esta historia. La verdad que nunca pensé que iba a decir esto”, lanzó Andrés durante una entrevista en Infama, el ciclo que conduce Marcela Tauro por América.

La frase generó sorpresa por el historial de conflictos que rodea al triángulo mediático entre Wanda, Icardi y la China. Sin embargo, el empresario explicó por qué cambió su mirada sobre la actriz: “Cuando no está ella, Mauro es una persona muy complicada y un poquito violenta”, sostuvo sin vueltas. Y redobló la apuesta al expresar un deseo inesperado: “Ojalá que siga esta pareja y lo mejor posible, porque es un muchacho que tiene reacciones raras y complicadas”.

Andrés Nara criticó a la China Suárez en un intento de acercarse a su hija Wanda, con quien mantiene un enfrentamiento.

Sobre el final de la entrevista, Andrés Nara dejó una de las afirmaciones más delicadas al insinuar que conoce información aún más comprometida sobre Mauro Icardi, aunque prefirió no profundizar: “Yo me enteré de cosas ahora que tampoco las puedo hacer públicas, que lo haga Wanda cuando quiera, de situaciones que me dijeron las nenas, que es más delicado todavía”, reveló. Y cerró con una frase que alimentó aún más la polémica: “Por eso mismo todo es sospechoso”.