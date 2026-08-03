Luisana Lopilato volvió a demostrar por qué es una de las mamás más creativas del ambiente. Para los seis años de Vida, la tercera hija que tiene junto a Michael Bublé, la actriz organizó un festejo íntimo en Buenos Aires con una Slime Party como gran protagonista. Los tonos rosas dominaron cada rincón de la celebración, desde la decoración hasta los detalles personalizados que recibió cada nena invitada.

La estética elegida se sostuvo con cortinas, luces de neón y una alfombra rosa que le dieron marco a la fiesta. Las animadoras, vestidas con buzos fucsia, coordinaron las distintas estaciones de juego y supervisaron cada actividad pensada especialmente para las chicas, con materiales seguros y recipientes individuales para que cada una tuviera su propia experiencia.

LA TORTA TEMÁTICA Y EL MENÚ DEL CUMPLEAÑOS DE VIDA

Entre las atracciones más llamativas se destacó un camión ambientado, donde las invitadas ingresaban para participar de juegos y talleres. La torta siguió la misma línea estética de toda la fiesta: tenía salpicaduras de colores, un efecto chorreado en rosa, paletas decorativas y un gran número seis junto al nombre de la homenajeada.

La actriz y el cantante canadiense le celebraron el cumpleaños de su hija con un increíble festejo.

En cuanto a la comida, el menú infantil tuvo como estrella a los panchos en panecitos, mientras que las mesas se decoraron con platos, servilletas y cartelería diseñados especialmente para la ocasión. Cada elemento mantuvo la misma identidad visual, algo que Lopilato suele cuidar en cada festejo de sus hijos.

EL TALLER DE SLIME, EL MOMENTO MÁS ESPERADO

El punto más esperado de la tarde fue el taller de slime, donde cada invitada pudo mezclar colores, brillos y texturas para crear su propio producto en recipientes individuales. Las animadoras acompañaron paso a paso el proceso y, al finalizar, entregaron bolsitas con recuerdos personalizados para que las chicas se llevaran un souvenir del día.

Vida Bublé y su torta de cumpleaños

Vida, la hija de Luisana Lopilato y Michael Bublé. Crédito: Instagram

Luisana compartió fotos y videos del festejo en sus redes sociales y aprovechó la ocasión para dedicarle un mensaje a su hija: “Y qué bien le hace honor a su nombre… Llegaste a nuestras vidas para llenarlas de luz, alegría y de un amor imposible de explicar”. La actriz cerró la dedicatoria con otra frase cargada de emoción: “Vida, sos la luz y la alegría de esta familia, una bendición que nunca vamos a dejar de agradecer”.