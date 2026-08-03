Después de años de rumores y una propuesta de casamiento que dio la vuelta al mundo, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez estarían listos para dar el siguiente paso.

Según reveló el diario británico The Sun, la pareja ya tendría definida la fecha y el lugar para su esperada boda, que se celebraría en Madeira, la isla portuguesa donde nació el delantero.

De acuerdo con la publicación, el enlace se realizaría el próximo sábado en la histórica Catedral de Funchal, uno de los templos más emblemáticos de Portugal, mientras que la celebración posterior tendría lugar en un exclusivo hotel cinco estrellas de la ciudad.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo.

DÓNDE SE CASARÍAN CRISTIANO RONALDO Y GEORGINA RODRÍGUEZ

Según The Sun, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez eligieron la Catedral de Funchal para celebrar la ceremonia religiosa. El templo, construido hace más de 500 años, ocupa un lugar especial dentro de la historia de Madeira y tendría un fuerte significado emocional para el futbolista.

Para la recepción, la pareja habría reservado el Savoy Palace, uno de los hoteles más lujosos de la isla. Incluso, una fuente citada por el medio británico aseguró que dos plantas del establecimiento permanecerán cerradas durante el evento para preservar la privacidad de los invitados.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

La elección de Madeira no sería casual. Allí nació Cristiano Ronaldo, pasó su infancia y comenzó el camino que lo llevó a convertirse en uno de los máximos ídolos de la historia del fútbol.

LA HISTORIA DE AMOR DE CRISTIANO RONALDO Y GEORGINA RODRÍGUEZ

La historia entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzó en 2016.

El compromiso se hizo público en agosto de 2025, cuando la empresaria compartió en sus redes sociales una fotografía luciendo un impactante anillo de compromiso, valuado por especialistas entre 6 y 12 millones de dólares.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: la alianza de compromiso. Crédito: Instagram

Junto a la imagen escribió una frase que rápidamente se volvió viral: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

Tiempo después, el propio Cristiano Ronaldo contó que la propuesta terminó siendo mucho más espontánea de lo que había imaginado. Mientras preparaba el momento ideal, sus dos hijas menores descubrieron el anillo y le dijeron: “Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo”. El futbolista interpretó esa escena como una señal y decidió hacer la propuesta en ese mismo instante.