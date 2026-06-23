En medio de la fiebre por el Mundial 2026, no solo los futbolistas captan la atención de los fanáticos. También sus familias generan un enorme interés en las redes sociales.

En las últimas horas, una publicación de Georgina Rodríguez se volvió viral gracias al talento artístico de Alana, una de las hijas que tiene junto a Cristiano Ronaldo.

La influencer compartió un emotivo video casero en el que la pequeña interpreta con mucha pasión la canción “Vivo por ella”, uno de los temas más populares de Andrea Bocelli. Con naturalidad y una gran soltura frente a cámara, la niña conquistó a millones de usuarios.

“Mi pequeña gran estrella”, escribió Georgina junto a las imágenes, orgullosa del desempeño de su hija. El posteo acumuló más de un millón de “me gusta” y miles de comentarios destacando el carisma y la sensibilidad de la pequeña cantante.

EL GESTO DE ANTONELA ROCCUZZO QUE GENERÓ REPERCUSIÓN

Entre las miles de interacciones que recibió la publicación apareció una que no pasó inadvertida. Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, reaccionó al video con un “like”, un detalle que rápidamente fue destacado por los seguidores de ambas familias.

Crédito: Instagram

El gesto llamó la atención en medio de la histórica comparación deportiva entre Messi y Cristiano Ronaldo, aunque una vez más quedó demostrado el respeto y la buena convivencia que existe fuera de las canchas.

ALANA YA HABÍA SORPRENDIDO CON OTRA INTERPRETACIÓN

No es la primera vez que la hija de Cristiano Ronaldo muestra su pasión por la música. Durante el verano europeo, Georgina Rodríguez había compartido otro video en el que Alana interpretaba “My Heart Will Go On”, la inolvidable canción de la película Titanic que hizo mundialmente famosa a Céline Dion.

Aunque todavía es muy pequeña para definir si seguirá una carrera artística, lo cierto es que cada una de sus apariciones demuestra una marcada inclinación por el canto. Su seguridad, afinación y entusiasmo frente a cámara ya despertaron la admiración de millones de seguidores alrededor del mundo.