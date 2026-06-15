La actividad de Cristiano Ronaldo por estas horas despierta la atención de millones de curiosos, y hay quienes aseguran que habría salido de fiesta sin su esposa en la previa al partido del miercoles de Portugal contra República Democrática del Congo.

“Estuvo en West Palm Beach, el tipo se fue a la playa. Hizo playa todo el día”, contó el cronista de Puro Show desde Miami.

“Pero me parece que a la noche lo vieron rumbeando, meta rumbear”, agregó.

Cristiano Ronaldo. (Foto: @cristiano)

Y cuando le preguntaron si estaba con Georgina Rodríguez, el Pastor Leo aseguró que estaba “solo en una disco muy importante”.

El abrazo de Cristiano con una influencer belga

Días atrás, Cristiano Ronaldo fue viral por su saludo a una fan que lloró al conocerlo.

La chica era Céline Dept, una influencer belga con millones de seguidores especializada en contenidos de fútbol.

El posteo de la influencer belga con Cristiano Ronaldo.

“No llores. Después de todo este tiempo que me has seguido, estoy feliz de conocerte. ¿Qué quieres que hagamos?”, planteó CR7.

Así fue que Cristiano Ronaldo le dio un beso y un abrazo a la fanática, a la que también halagó: “Sos muy linda”.