Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirmaron que se casan y la noticia ya recorre el mundo.

Fue la propia influencer de origen argentino quien compartió en Instagram una imagen del deslumbrante anillo de diamantes que recibió junto a un mensaje directo: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: compromiso confirmado. Crédito: Instagram

LA HISTORIA DE AMOR DE CRISTIANO Y GEORGINA RODRÍGUEZ

La historia entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzó en 2016, cuando se conocieron en una tienda de Gucci en Madrid. Él, entonces estrella del Real Madrid, y ella, vendedora, vivieron un flechazo inmediato. Las primeras fotos juntos llegaron en noviembre de ese año en París.

En 2017 nació su primera hija, Alana Martina, y en 2022 la pareja atravesó uno de sus momentos más duros: la pérdida de Ángel, uno de los mellizos que esperaban, durante un parto prematuro.

La pequeña Bella Esmeralda sobrevivió y se sumó a la familia que también integran Cristiano Jr. y los gemelos Mateo y Eva María.

ARRCHIVO - Foto del 29 de julio del 2019, el jugador de la Juventus Cristiano Ronado posa con su pareja, la modelo Georgina Rodríguez en Madrid. (AP Photo/Paul White, File) Por: AP

Hoy, instalados en Arabia Saudita por la carrera del futbolista en el Al Nassr, comparten una vida de lujos que promete reflejarse en su boda exclusiva.

Aunque todavía no se reveló la fecha, el lugar ni la lista de invitados, todo indica que será uno de los eventos más comentados del año.