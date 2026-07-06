Antonela Roccuzzo volvió a ser noticia en las redes sociales, esta vez por un posteo sobre Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo.

Todo comenzó cuando la empresaria y esposa de Lionel Messi recibió un regalo de la nueva marca de loungewear lanzada por la modelo española, y decidió agradecer el envío públicamente a través de una historia de Instagram.

Junto a una imagen de las prendas que recibió, Antonela escribió unas palabras que no pasaron desapercibidas: “Muchas gracias, Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”.

El mensaje generó una rápida repercusión entre los seguidores de ambas figuras y volvió a poner sobre la mesa la buena onda que existe entre ellas, más allá de la histórica rivalidad deportiva que supieron protagonizar Messi y Cristiano a lo largo de los años.

CÓMO ES LA MARCA DE GEORGINA RODRÍGUEZ

Al anunciar el proyecto, Georgina había explicado que la iniciativa nació con la idea de crear prendas que acompañen a las mujeres sin imponerles estándares de belleza.

“Creé Mimoa a partir de un sentimiento: que el cuerpo de una mujer no es algo que haya que arreglar. Está vivo, es suficiente, es hermoso”, había expresado durante el lanzamiento de la firma.

Antonela Roccuzzo compartió en sus historias el regalo que recibió de Mimoa, la marca de Georgina Rodríguez. Crédito: Instagram @antonelaroccuzzo Por: Instagram

La propuesta de la marca busca ofrecer ropa versátil para distintos momentos de la rutina diaria, desde el descanso hasta el entrenamiento, con un enfoque centrado en la comodidad y en la adaptación de las prendas al cuerpo de quien las usa. Esta filosofía fue justamente uno de los puntos que más se destacó cuando Georgina presentó Mimoa ante sus seguidores.

EL CRUCE ENTRE ANTONELA ROCCUZZO Y GEORGINA RODRÍGUEZ EN PLENO MUNDIAL

El intercambio entre Antonela y Georgina se dio en un contexto especial: mientras la Selección Argentina y la de Portugal se preparan para disputar los octavos de final del Mundial 2026.

El look de Antonela Roccuzzo para alentar a Messi. Por: Instagram

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Egipto, mientras que el equipo europeo hará lo propio ante España. El clima futbolero no impidió que las parejas de ambos jugadores mantuvieran este gesto de buena relación entre ellas.