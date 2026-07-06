Laurita Fernández decidió ponerle un freno definitivo a los rumores que desde hace años la vinculan sentimentalmente con Pedro Alfonso y que, según distintas versiones, habrían generado un conflicto con Paula Chaves.
En una nota que dio a Infama, la actriz de la obra La cena de los tontos habló sin filtros y negó de manera categórica haber tenido algún romance con su actual compañero de elenco: “No tuve, ni tengo, ni voy a tener jamás en mi vida algo con Pedro Alfonso, no me interesa, no me interesó demasiado”, disparó Laurita, visiblemente molesta por las especulaciones.
Además, recordó que ya vivió situaciones similares durante su paso por el Bailando y dejó en claro que no quiere volver a quedar envuelta en ese tipo de versiones: “Tuve mis vínculos en el Bailando, que bastante me quemaron la cabeza, así que a mí no me metan más en esos problemas que no tengan que ver”, reclamó.
Durante la entrevista, la cronista deslizó que sería conveniente que Pedro Alfonso también hablara públicamente para aclarar la situación. Sin embargo, Laurita dejó en claro que ella ya dijo todo lo que tenía para decir: “Yo no tengo pelos en la lengua, me cansé, así que yo no tuve, ni tengo, ni tendré jamás nada, ni siquiera creo que lo tengo en WhatsApp, así que a mí con eso no me pregunten más”, afirmó.
Y fue aún más filosa con una frase que no pasó inadvertida: “Si ha tenido historias o lo que sea, habrá sido con otras personas, desconozco, no me interesa”, lanzó, despegándose por completo de cualquier versión que la vincule con el actor.
Para Laurita, el vínculo con Pedro es exclusivamente laboral: “Hoy es mi compañero y yo vengo a hacer mi trabajo, pero no me copa que me metan en cosas que no tengo nada que ver”, sostuvo.
Por otro lado, consultada sobre si habló con Paula para aclarar el tema, Laurita también fue contundente y descartó cualquier tipo de conversación: “No, no, me preguntás a mí y yo soy clara. Fin. Porque no me copa que me involucren en cosas que no tengo nada que ver”, respondió.
Finalmente, reconoció que el paso del tiempo hizo que cambiara su manera de enfrentar este tipo de situaciones mediáticas: “Es que ya estoy grande, entonces hay cosas que ya no me banco, como éstas, por ejemplo”, concluyó, dejando en claro que ya no está dispuesta a alimentar rumores sobre una historia que, según remarcó una y otra vez, jamás existió.
Laurita Fernández: “Si (Pedro Alfonso) ha tenido historias o lo que sea, habrá sido con otras personas, desconozco, no me interesa”.
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LAURITA FERNÁNDEZ REVELÓ CÓMO DESCUBRIÓ UNA INFIDELIDAD: “FUE UNA BÚSQUEDA BASTANTE CONCRETA”
Laurita Fernández dejó a todos con la boca abierta al contar en su vista a Almorzando con Juana -el programa que conduce Juana Viale por eltrece- una experiencia íntima: cómo descubrió una infidelidad gracias al buscador de Google.
Entre risas nerviosas, la actriz reconstruyó el momento exacto en el que se enteró de una actitud sospechosa de un novio: “Una vez descubrí una infidelidad por el buscador de Google”, comenzó diciendo la invitada.
“Claro... porque te queda el historial. Yo iba a buscar algo en la tele porque tenía Internet y yo buscaba en el explorador. Y con el control remoto podías buscar música o un video”, siguió.
“Y cuando pongo, me aparece el historial en el buscador y decía el nombre de una chica con la palabra ‘hot’. Dije, ‘acá estuvo buscando’. Fue una búsqueda bastante concreta”, cerró Laurita, poniéndole humor al tema.
¿De qué expareja se habrá acordado Laurita Fernández?