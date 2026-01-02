Laurita Fernández eligió el aire de Puro Show para ponerle fin a los rumores y confirmar lo que muchos sospechaban: está saliendo con el polista Matías Busquet. Desde Mar del Plata, la conductora se mostró relajada y compartió detalles de cómo vive este nuevo vínculo, lejos de los secretos y las presiones del ambiente.
“Estoy bien, estoy tranqui. La verdad es esa”, aseguró la actriz, dejando en claro que atraviesa un momento de calma y disfrute. Cuando le preguntaron si Matías estaba en la ciudad balnearia, respondió con sinceridad: “No, no. Pero estoy en esa etapa en la que te vas conociendo y vas viendo, ¿viste?”.
La charla se puso picante cuando le recordaron una escena en un show de Shakira en Argentina, donde la vieron “abrazada con un chico”. Laurita no esquivó la pregunta: “Sí, estaba. Es verdad”. Y entre risas, admitió: “Las caderas no mienten”.
“ME CANSÉ DE ESCONDERME”: LAURITA FERNÁNDEZ CONTÓ POR QUÉ DECIDIÓ MOSTRARSE CON MATÍAS BUSQUET
Durante la entrevista con el programa de eltrece, Laurita Fernández se sinceró sobre el proceso de dejar atrás el bajo perfil y animarse a vivir su romance sin esconderse. “Me pasó de empezar a conocernos y de entrar en esa charla donde, che, se vuelve un embole y medio monótono verte siempre puertas adentro y verte siempre en un departamento o en un lugar cerrado”, relató.
La conductora explicó que Matías Busquet no pertenece al mundo del espectáculo, lo que sumó cierta incomodidad al principio: “Él no es del medio, entonces no entendía por qué me escondía tanto”. Laurita reconoció que solía cuidar mucho su vida privada: “Yo medio que acostumbraba a esa dinámica y a ese cuidado y solamente me mostraba por ahí, si era algo”.
Pero todo cambió cuando Matías le planteó la situación: “Te juro que cuando me lo planteó fue, che, tiene razón. Soy una chica, él es un pibe, que tenemos ganas de conocernos. No le debo nada a nadie, no le tengo que dar explicaciones a nadie”.
“AHORA DISFRUTO Y ME MUESTRO”: LA NUEVA ETAPA DE LAURITA FERNÁNDEZ
Laurita Fernández contó que, tras esa charla, decidió dejar de lado los prejuicios y empezar a disfrutar de los planes que le hacen bien: “¿Por qué no puedo disfrutar de planes que me diviertan o cosas que me den ganas de hacer? Y empezamos en ese plan. Y la verdad es que me sentí bien”.
Reconoció que al principio le costó soltarse: “Estaba medio tensa, lo reconozco, me costó un poquito, pero después ya me solté y disfruté todo el recital”. Así, la conductora dejó en claro que está lista para vivir su historia de amor con Matías sin esconderse y con total libertad.
