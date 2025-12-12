Tanto se vinculó a Laurita Fernández con diferentes hombres del medio, que ahora la protagonista de La Cena de los Tontos se mostró acarameladísima en el recital de Shakira.

“Estaba a los besos, abrazada y no se separaba” de su flamante pareja, contó Gustavo Méndez.

Laurita estaba en pleno vip del estadio Vélez, y así fue que se viralizaron las imágenes con su misterioso acompañante.

Laurita Fernández y su flamante chongo en el recital de Shakira.

Tras negarse a identificar al caballero que la está enamorando, Fernández fue sincera: “No es novio, es chongo”.

Las pistas sobre el nuevo chongo de Laurita Fernández

En diálogo con La Mañana con Moria, la exnovia de Claudio “Peluca” Brusca, ella aclaró que “no era Lolo Martínez”, el rugbier con el que la habían relacionado.

Tampoco es Emiliano Toper, el compañero de Bienvenidos a Ganar.

¿Quién será? Por lo pronto, Laurita Fernández no hizo posteos sobre el recital que presenció.