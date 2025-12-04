Los rumores sobre una posible relación entre Laurita Fernández y Martín Bossi estallaron en las redes luego de que saliera el fuerte rumor que ambos estarían “comenzando un vínculo”. Y lejos de esquivar el tema, la conductora decidió salir a responder para despejar cualquier duda.
En sus historias de Instagram, Laurita compartió la placa de una noticia con un fuerte título: “Afirman que Laurita Fernández y Martín Bossi estarían comenzando una relación”, se pudo leer.
Fue entonces que la protagonista de la obra La Cena de los Tontos, junto a Bossi y Gustavo Bermúdez, etiquetó a su compañero y lanzó una carcajada escrita: “¿Ahora @bossimartin? Jajajajajaja”, escribió.
Pero no se quedó ahí. Redoblando la apuesta, la actriz agregó un mensaje directo para él: “Bossi, hacete cargo de esto. Ahora quiero más porcentaje en La Cena de los Tontos”.
Su reacción desató una ola de comentarios y se volvió tendencia entre los seguidores por la manera en la que Laurita desdramatizó las constantes versiones de romance tanto con el humorista, como con otras personas.
¡Clarito!
