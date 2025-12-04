Los rumores sobre una posible relación entre Laurita Fernández y Martín Bossi estallaron en las redes luego de que saliera el fuerte rumor que ambos estarían “comenzando un vínculo”. Y lejos de esquivar el tema, la conductora decidió salir a responder para despejar cualquier duda.

En sus historias de Instagram, Laurita compartió la placa de una noticia con un fuerte título: “Afirman que Laurita Fernández y Martín Bossi estarían comenzando una relación”, se pudo leer.

Fue entonces que la protagonista de la obra La Cena de los Tontos, junto a Bossi y Gustavo Bermúdez, etiquetó a su compañero y lanzó una carcajada escrita: “¿Ahora @bossimartin? Jajajajajaja”, escribió.

Pero no se quedó ahí. Redoblando la apuesta, la actriz agregó un mensaje directo para él: “Bossi, hacete cargo de esto. Ahora quiero más porcentaje en La Cena de los Tontos”.

Su reacción desató una ola de comentarios y se volvió tendencia entre los seguidores por la manera en la que Laurita desdramatizó las constantes versiones de romance tanto con el humorista, como con otras personas.

¡Clarito!

NI JULIETA POGGIO, NI LAURITA FERNÁNDEZ: QUÉ FAMOSA COQUETEÓ CON NICO OCCHIATO Y ENFURECIÓ A FLOR JAZMÍN PEÑA

Yanina Latorre volvió a tirar una bomba en Sálvese Quien Pueda y encendió el mundo del espectáculo. La panelista reveló que no fueron ni Julieta Poggio ni Laurita Fernández las que generaron tensión con Flor Jazmín Peña por acercarse demasiado a Nico Occhiato en Los Personajes del Año… sino Wanda Nara.

La conductora relató, con lujo de detalles, el momento exacto en el que Flor habría enloquecido: “¿Saben quién le molestó? Wanda Nara. No sé si Wanda lo hizo adrede o no. Flor ya estaba mal porque Laurita Fernández habría comentado que Nico ‘estaba bueno’ y ella lo escuchó porque estaba al lado”, comenzó diciendo.

Ahí vino la escena que, según Yanina, sacó a Flor de eje: “Wanda le tocó la rodilla, tipo de arriba”, agregó. Y cerró: “Pero no sé si lo hizo intencional, se hizo la bolu..., o Flor estaba paranoica”.

¡Tremendo!

