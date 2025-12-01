Laurita Fernández dio declaraciones clave en un móvil con Puro Show en el cierre de la temporada de su programa, donde dejó abierta la posibilidad de un cambio profesional en 2026 y habló sin filtros sobre su relación laboral con Peluca Brusca, su ex pareja y productor del ciclo.

¿Sigue Laurita Fernández al frente del programa? Su respuesta encendió las alarmas

En plena fiesta de fin de ciclo, Laurita fue contundente al hablar de su futuro: “Nos debemos algunas charlas todavía. Después de tres años está bueno no estirar algo, por más que le vaya muy bien. En lo personal considero que habría que renovar algunas cosas.”

La conductora dejó claro que su decisión no está vinculada a cuestiones económicas, sino a una búsqueda artística: “Siempre evalúo las cosas desde un punto de vista artístico. Quizás nunca desde un punto de vista económico.”

Aunque no confirmó su salida, tampoco garantizó su continuidad: “Por ahora vamos a festejar. Vamos a comer rico.”

Laurita Fernández celebró su éxito en el teatro (Foto: Movilpress).

¿Nuevos destinos profesionales? Telefe, streaming y proyectos en marcha

Ante los rumores que la vinculan con otras pantallas, Laurita evitó dar definiciones pero reconoció que hay propuestas sobre la mesa:

“Hay cosas de otros rubros que, si Dios quiere, ojalá se concreten. Pero no tiene que ver con un cambio de canal. Es una decisión artística.”

La posibilidad de proyectos en Telefe, teatro, o incluso streaming, sigue abierta, aunque la actriz prefiere no adelantar nada hasta cerrar las conversaciones pendientes con la producción.

El emotivo posteo de Laurita Fernández por el cumpleaños número dos de Miel, su perra | Créditos: Instagram @holasoylaurita

La relación con Peluca Brusca: “Lo llevamos muy bien y es admirable”

Consultada sobre cómo es trabajar a diario con su ex después de una separación tan mediática, Laurita fue sincera:

“Depende cómo termines con ese ex y cómo lo lleven los dos. No lo digo como algo de superada, pero lo llevamos muy bien y es admirable de ambas partes.”

También respondió a la versión de que Peluca estaría haciendo todo lo posible para retenerla: “Yo sé que él siempre vela por lo mejor para el programa y por lo mejor para mí. Siempre lo elegiría en un equipo mío porque se pone la camiseta y va para el frente.”

Foto: Instagram (@soyclaudiobrusca)

¿Una segunda oportunidad en el amor? Laurita fue categórica

El cronista no evitó la pregunta más esperada: ¿volvería con Peluca? Laurita frenó cualquier especulación: “¿Como pareja? No, por ahora no, no, no.”

La conductora también confirmó que está soltera: “Yo estoy sola, sí. Estoy sola.”

Balance de cierre: fin de temporada, fin de ciclo y una nueva etapa personal

En un día cargado de emociones —última grabación, despedidas y balances— Laurita dejó ver que atraviesa un momento de reinvención profesional y personal.

Mientras la producción espera su decisión final, ella escucha su intuición artística y no descarta explorar nuevos caminos en la industria audiovisual durante el 2026.

¿Habrá continuidad, cambio de pantalla o nuevos formatos? Laurita Fernández, por ahora, mantiene el misterio.