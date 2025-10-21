El vínculo entre Laurita Fernández y El Nueve quedó en tensión luego de que la conductora confirmara públicamente que no continuará al frente de su programa “Bienvenidos a Ganar”.

La noticia, que dio a conocer en Intrusos, tomó por sorpresa a la señal y desató una fuerte interna puertas adentro del canal.

Según reveló Juan Etchegoyen en Mitre Live, la decisión de Laurita generó malestar entre los directivos. “El canal se enteró de que ella no seguía porque lo dijo en televisión. Nadie va a salir a criticarla públicamente, pero están muy molestos porque esperaban que se los comunicara antes”, aseguró el periodista.

Laurita Fernández (Foto: Movilpress)

LOS DETALLES DE LA RELACIÓN DE LAURITA FERNÁNDEZ Y EL NUEVE

Etchegoyen explicó que, si bien Fernández depende de la productora Kuarzo y no directamente del canal, en El Nueve consideraron una falta de respeto haberse enterado por otro medio. “No les gustaron las formas. Encima, lo hizo en un programa que es competencia directa de la señal. Está todo bastante picante”, detalló.

A pesar de la polémica, el conductor aclaró que el ciclo seguirá al aire en 2026, ya que mantiene muy buenos niveles de rating. “La idea es emitir programas grabados durante enero y que en febrero el show regrese con una nueva conductora”, concluyó Etchegoyen.