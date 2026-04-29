Una nueva pelea sacudió la casa de Gran Hermano Generación Dorada y volvió a poner a Solange Abraham en el centro de la polémica. Esta vez, su enfrentamiento con Yipio escaló a un nivel de agresividad que dejó a todos en shock y rápidamente se viralizó.

El tenso cruce ocurrió en la cocina, donde ambas participantes se dijeron de todo en una discusión que fue subiendo de tono minuto a minuto.

Escándalo total en Gran Hermano: los insultos sin filtro de Solange a Yipio que indignaron a todos (captura de Telefe)

Escándalo en Gran Hermano: Solange Abraham explotó contra Yipio

Yipio: -¿Qué te voy a enseñar si ya estás perdida?

Solange Abraham: -¿Qué perdida? ¿A quién le ganaste, Yipio?

Yipio: -No le gané a nadie, pero vos estás perdida.

Solange Abraham: -¿Perdida en qué? Explicame.

Yipio: -Tenés 38 años y hacés comentarios de mierda.

Solange Abraham: -Vos tenés comentarios de mierda.

Yipio: -Yo lo único que dije es que sos una persona de mierda.

Solange Abraham: -¿Y vos qué sabés si no me conocés?

Yipio: -Te conozco acá.

(Solange comienza a hacerle burlas en la cara)

Solange Abraham: -Vos sos una persona impresentable. Hay como olor a pescado, a podrido.

Yipio: -Será que no te lavaste bien.

Solange Abraham: -No, vos, que estabas sentada al lado mío. Hay un olor a pescado terrible. Cada vez que te levantabas se me quemaba la nariz. Un olor a pescado que es un asco. Mugrosa.

Yipio: -Lo que faltaba, que me traten de mugrosa de vuelta. Cada vez que hablás me hacés feliz.

Solange Abraham: -¡Qué patética! Imaginate nacer siendo Yipio. Ya con eso me muero. ¿Quién le puede desear el mal a alguien? Ser ella es un garrón.