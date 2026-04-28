Un momento de máxima tensión se vivió en A la Barbarossa cuando Eliana Guercio lanzó polémicos comentarios sobre el aspecto físico de Gisela “Yipio” Pintos, participante de Gran Hermano: Generación Dorada.

Todo comenzó cuando la panelista cuestionó el comportamiento de la jugadora uruguaya dentro de la casa y lo vinculó directamente con su imagen corporal: “Mirá lo que hace Yipio, que es una insultadora”, disparó sin filtro.

En ese contexto, Mariana Brey sumó: “Yipio estaría recancelada y tal vez podría estar fuera por muchas cosas que dijo, al igual que Carmiña”, en referencia a los dichos racistas que provocaron la expulsión de otra participante.

Foto: Instagram (@elianaguercio12)

Pero Guercio fue más allá y generó incomodidad total en el estudio: “Si Carmiña pesara lo que pesa Yipio, no pasaba nada. Es la verdad. Se lo perdonan. El insulto, la ironía”, lanzó, desatando un fuerte cruce con Diego Brancatelli.

“Perdón, no, no, no. Es un montón”, reaccionó él, visiblemente incómodo. Sin embargo, la panelista redobló la apuesta: “Si lo mismo que hace Yipio lo hiciese Sol, ya estaría colgada en la Plaza de Mayo”.

Lejos de frenar, insistió con una frase que encendió aún más la polémica: “Se le permiten más estos tipos de comentarios a una persona gordita que a una flaquita. Eso es así. Te lo estoy exacerbando para mal”.

Foto: Instagram (@yipio)

Brancatelli volvió a marcarle el límite: “Qué tiene que ver si soy gordito o soy flaquito. Pasa por otro lado”, disparó. Fue entonces cuando la conductora intervino, tajante: “Chicos, paren. No se habla de los cuerpos”.

“No estoy hablando del cuerpo. Estoy hablando de la mirada de afuera”, se justificó Eliana. Pero Georgona fue categórica y cerró el tema en seco: “No, mi amor, en serio. No lo voy a permitir en esta mesa. Es una locura. No, no se dice eso. Se cancela”.

¡Qué momento!

Eliana Guercio: “Si Carmiña pesara lo que pesa Yipio, no pasaba nada. Es la verdad. Se lo perdonan. El insulto, la ironía”.

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JUGADA POLÉMICA EN GRAN HERMANO: SOL ABRAHAM PIDIÓ APOYO A SUS SEGUIDORES PARA LOGRAR SU ESTRATEGIA DE JUEGO

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada sumó un nuevo capítulo cargado de estrategia y polémica. Esta vez, la protagonista fue Solange “Sol” Abraham, quien aprovechó su paso por el confesionario en la gala de nominación para hacer un pedido muy particular… ¡directamente al público!

“Quiero aprovechar rapidito para pedir a la gente que me apoye en esta ‘villana’ y que los de adentro se la crean hasta el último día”, lanzó sin vueltas, dejando en claro que su juego dentro de la casa tiene un objetivo bien marcado.

Lejos de quedarse ahí, redobló la apuesta y explicó su plan: “Quiero que se crean todas las cosas y travesuras que hago, pero hasta el último día”, insistió, en una confesión que sorprendió a los seguidores del reality de Telefe.

Foto: Captura (Telefe)

Luego, ya enfocada en la nominación, Sol argumentó su decisión: “Los motivos son para ordenar un poco este tablero. Le voy a dar dos votos a Franco Zunino y un voto a Yanina Zilli”, cerró, picante.

Sol Abraham: “Quiero aprovechar rapidito para pedir a la gente que me apoye en esta ‘villana’ y que los de adentro se la crean hasta el último día”.

¿Le servirá la estrategia de juego a Sol Abraham para llegar lejos en Gran Hermano: Generación Dorada?