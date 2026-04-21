A dos semanas del tremendo accidente que casi le cuesta parte de su dentadura, Andrea del Boca y su abogado manifestaron el deseo de Telefe de que regrese a Gran Hermano, pese a que se había anunciado que ya no lo haría.

En ese marco, Yanina Latorre explicó en SQP que la producción del ciclo que conduce Santiago del Moro está apurada por hacer ingresar a la actriz al reality ya que, según su opinión, “la casa está muy aburrida”.

Andrea del Boca (Foto: captura Telefe)

“Ella quiere entrar esta noche misma, pero no puede todavía. El médico no se lo permite y no solo por los dientes, aunque puede llegar a terminar con el tratamiento adentro, pero el problema es el holter. Es delicado su problema de presión, no es algo que no la deje vivir, pero tiene episodios en que se le sube a picos de 20”, contó Yanina.

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En ese sentido, Yanina recordó que la actriz debe estar tranquila y relajada, y eso no ocurriría de estar en el juego, tras lo cual pasó a dar datos acerca del millonario acuerdo que tiene con Telefe. “Ella está ganando por día 575 mil pesos redondos, unos 17 millones y medio, que para Telefe es un sueldazo para tenerla afuera de la casa”, reveló.

“Adentro de la casa, ella ganaba por día 1.5000.000 pesos, unos 45 millones por mes aproximadamente”, señaló la conductora. Yanina explicó que Andrea y su abogado quieren renegociar con el canal el regreso de la actriz y obtener unos 3 millones de pesos por día, dado que su presencia marcó una baja en el rating del programa.

Andrea del Boca (Foto: captura Telefe)

“Están viendo la forma de entrar. Puede ser un repechaje, o puede ser una especie de entrada triunfal, ¿y por qué no?, se baraja la posibilidad de que entre con su propia hija para que le haga como de asistente en la casa. Yo creo que eso a Yanina Zilli la mata”, agregó Latorre. “Yo creo que tienen miedo de que hable y se le piante un diente”, alertó la conductora.

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