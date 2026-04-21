Después de años de silencio y tras pensarlo profundamente, Andrea Del Boca tomó una decisión que promete sacudir al mundo del espectáculo: autorizó la realización de una biopic sobre su vida que no dejará tema sin tocar.

La bomba fue revelada por Rodrigo Lussich en Intrusos, donde anticipó que la actriz está lista para contar su verdad, tanto en lo profesional como en lo más íntimo de su historia. Y sí, eso incluye el escandaloso conflicto legal con Ricardo Biasotti, padre de su hija, Anna del Boca.

El proyecto, que ya tiene firma y avanza hacia la preproducción, será una serie de ficción basada en su vida. Allí se recorrerá desde su infancia como niña prodigio en Papá Corazón hasta sus grandes éxitos internacionales como Estrellita mía, Celeste, Perla Negra y Zíngara.

Así es la casa de Andrea Del Boca: diseño noventoso, esculturas de lujo y alfombras orientales | Créditos: Instagram @andreadelboca

Pero lo más picante vendrá por el lado de su vida privada. La ficción promete revelar romances jamás contados, detalles de su vínculo con el director Raúl de la Torre y las internas de la familia Del Boca. Aunque se trata de su historia, el personaje será interpretado por otra actriz en un formato guionado que buscará mezclar realidad y dramatización.

Uno de los ejes centrales será el relato de su relación con Biasotti, a quien la actriz vincula con uno de los momentos más duros de su vida. La decisión de avanzar con este proyecto no parece casual: llega justo después de la reaparición mediática del empresario en el programa de Mirtha Legrand, donde dio su versión sobre el vínculo con Del Boca y su hija.

En paralelo, el conflicto legal suma nuevos capítulos. El equipo de abogados de la actriz evalúa iniciar acciones judiciales contra Biasotti y la producción del ciclo por considerar que durante la entrevista se incurrió en una posible “apología del delito”, al poner en duda testimonios de víctimas de abuso infantil.

El vínculo entre madre e hija es indestructible. (Foto: Instagram /annadelboca)

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ANDREA DEL BOCA HABLÓ TRAS SU ABRUPTA SALIDA DE GRAN HERMANO: CÓMO ESTÁ Y QUÉ DIJO SOBRE UN POSIBLE REGRESO

Tras su sorpresiva y abrupta salida de Gran Hermano: Generación Dorada, Andrea del Boca reapareció públicamente y llevó tranquilidad sobre su estado de salud, aunque dejó en claro que su prioridad hoy está lejos del reality de Telefe.

Interceptada por el cronista de Sálvese Quien Pueda al salir de su casa, la actriz fue directa sobre el difícil momento que atraviesa tras la fuerte caída que sufrió dentro del juego: “Tengo que ir al médico, estoy curándome”, expresó con simpleza, evidenciando que todavía está en plena recuperación.

El accidente no fue menor. Andrea sufrió un corte en el labio y complicaciones en varias piezas dentales, lo que obligó a frenar su participación: “Tengo una placa de plástico porque los dientes están flojos”, detalló más tarde, sin ocultar las secuelas físicas del golpe.

Foto: Captura (América)

Además, la preocupación no quedó solo en lo visible. Luego de una consulta médica, la actriz contó que debió realizarse estudios cardiológicos: “Estoy bien y vengo del cardiólogo. Me estoy haciendo un Holter”, reveló, mostrando el dispositivo que controla su ritmo cardíaco durante el día.

Sobre aquel momento dentro de la casa, fue contundente: “Fue horrible”, dijo, al recordar la caída que generó su salida inmediata del programa.

La caída de Andrea del Boca en Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

Por otro lado, en medio de rumores sobre una posible negociación para regresar al programa, Del Boca fue clara y evitó alimentar versiones: “No tengo ni idea de lo que me hablás, lo único que quiero es curarme”. Sin embargo, dejó una mínima puerta abierta que no pasó desapercibida: “Todo puede ser”.

Andrea del Boca: “Tengo que ir al médico, estoy curándome”.

Por ahora, la histórica actriz mantiene el foco en su salud y se toma el tiempo necesario para recuperarse: “Por el momento necesito ponerme bien”, cerró.