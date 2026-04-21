En medio del fuerte conflicto mediático que enfrenta a Anna Chiara del Boca y su mamá Andrea con su padre, Ricardo Biasotti, en A la Tarde dieron a conocer detalles clave de la pericia psiquiátrica realizada en el marco de la causa.

Según expusieron Karina Mazzocco y Luis Bremer, encargado de leer el documento, el informe del Cuerpo Médico Forense fue determinante para el rumbo del expediente judicial. Entre las conclusiones más fuertes, se indicó que la joven no presentaba indicadores compatibles con haber sufrido abuso sexual, un punto que resultó central en la evaluación de su denuncia.

Fotos: capturas América TV

De acuerdo con lo revelado al aire, los especialistas señalaron que no se detectaron secuelas emocionales, cognitivas ni conductuales postraumáticas, lo que debilitó la hipótesis acusatoria.

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Además, otro aspecto que generó impacto fue la mención a posibles “recuerdos implantados”, es decir, la posibilidad de que los hechos relatados no correspondieran a experiencias vividas directamente por la denunciante, sino a construcciones psicológicas posteriores.

En el programa también remarcaron que estos elementos fueron fundamentales para que la Justicia avanzara en una resolución favorable para Biasotti, en una causa que tuvo alta exposición mediática desde sus inicios.

Fotos: capturas América TV

El caso, que lleva años en el centro de la escena, estuvo atravesado por fuertes declaraciones públicas, tensiones familiares y un seguimiento constante de los medios. Incluso, en distintos ciclos televisivos como La Noche de Mirtha o en la exposición de Biasotti en el Congreso, se llegó a afirmar que los relatos de la joven carecían de credibilidad suficiente dentro del expediente judicial.

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