En un testimonio cargado de emoción, Ricardo Biasotti se sinceró sobre el difícil presente que atraviesa tras años de conflicto judicial con Andrea del Boca y la distancia con su hija, Anna del Boca.

Luego de haber sido sobreseído en todas las causas en su contra —incluida la denuncia por presunto abuso— el empresario habló con Pilar Smith para LAM y expresó el peso emocional que arrastra: “Es difícil seguir. El daño es muy pesado y muy grave”, reveló.

Biasotti reconoció que el acompañamiento de su entorno fue clave para atravesar estos años: “Fueron batallas duras con daños y pérdidas importantes”, afirmó, al tiempo que agradeció a la Justicia por su situación actual.

Foto: Captura de X (@AmericaTV)

Sin embargo, el eje de su dolor sigue siendo el vínculo perdido con su hija. En ese sentido, apuntó directamente contra la actriz: “Ella quiso impedir el vínculo y la presencia del padre en la vida de nuestra hija. Hizo todo lo posible y lo logró”.

Conmovido, remarcó el impacto que este tipo de conflictos tiene en los hijos: “Es muy triste porque los más dañados son los chicos y ninguno se merece eso. Hay que respetar sus derechos a tener una familia paterna, una identidad completa”.

Ricardo Biasotti: “Tengo la esperanza de recuperar a mi hija, es lo último que voy a perder. Sería muy lindo y sanador para ambos, ojalá se dé algún día”.

Al ser consultado sobre los motivos que habrían llevado a Andrea del Boca a iniciar el litigio, fue tajante: “No tiene mucha explicación porque no es racional, quizás no supo hacerlo de otra manera”.

Pero lejos de quedarse en el resentimiento, Biasotti eligió aferrarse a un fuerte deseo: “Tengo la esperanza de recuperar a mi hija, es lo último que voy a perder. Sería muy lindo y sanador para ambos, ojalá se dé algún día”, confesó.

Sobre el final, le dejó un mensaje directo a Anna del Boca, hoy adulta y con su propio camino: “La quiero y siempre voy a esperar la posibilidad de que nos reencontremos y revinculemos. Ya es una mujer grande y es una decisión de ella”, cerró.

Foto: Instagram (@andreadelboca)

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GRAN HERMANO: EL FEROZ CRUCE ENTRE SOL ABRAHAM Y ANDREA DEL BOCA QUE TERMINÓ A LOS GRITOS EN LA CASA

En una noche cargada de discusiones dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, Solange Abraham y Andrea del Boca protagonizaron una tremenda pelea que dejó a todos sus compañeros mudos. Lo que comenzó como un debate sobre las dinámicas de grupo terminó en un durísimo intercambio de acusaciones, con chicanas por el protagonismo y hasta insultos sobre la forma de jugar.

Todo arrancó cuando Andrea cuestionó cómo se toman las decisiones dentro de los distintos grupos de la casa y apuntó directamente a Sol y a su aliado. “En este caso, las cabezas son Sol y Emanuel, o Emanuel y Sol, para que no haya problemas de protagonismo”, lanzó, picante. Y agregó: “Con respecto a mi grupo, nosotras somos muy democráticas y cada una decide, opina y tiene voz y voto”.

El cruce siguió escalando cuando Abraham insinuó que Del Boca era una “planta” dentro del juego, lo que provocó una inmediata defensa de la concursante: “Yo salí una de las primeras en la placa ”planta", con lo cual ni soy una planta y evidentemente soy una persona querida afuera”, disparó Andrea, haciendo referencia al apoyo del público.

Foto: Captura de video de Instagram (@granhermanoar)

Sin embargo, Solange no dio el brazo a torcer y la fulminó con una frase que encendió aún más la discusión: “Sos una planta. Una planta que duerme todo el día. La verdad, dormís más siesta que lo que estás despierta”.

En medio del tenso intercambio, Sol también aprovechó para tirarle un dardo sobre el rol de la actriz dentro de su propio grupo: “¿Sabés qué pasa en este grupo? En este grupo no hay ego. Acá, nosotros, somos iguales. Me parece que en el tuyo, la que tiene mucho ego, sos vos”, lanzó.

La respuesta de Andrea fue inmediata y dejó claro que el conflicto recién empezaba: “¿Vos creés que si yo tuviese ego, estaría acá?”, cerró, dejando un clima de pura tensión en la casa.