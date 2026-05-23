Daniela Christiansson sorprendió a sus seguidores al mostrar por primera vez el interior de la lujosa mansión en Nordelta donde acaba de instalarse junto a su marido, Maxi López, y sus hijos.

Fue a través de sus stories de Instagram donde la modelo sueca publicó una imagen del living con ventanales de piso a techo, una pileta infinita y vista directa al lago, acompañada del mensaje “Home sweet home”. La postal dejó en claro el estilo de vida que la familia eligió para comenzar esta nueva etapa en Argentina.

Imagen del interior de la mansión publicada por Daniela Christiansson en Instagram Por: Instagram @danielachristiansson

La propiedad se ubica en El Golf, uno de los sectores más exclusivos del complejo de Tigre, y no escatima en detalles: cinco dormitorios, jardín amplio, muelle propio con salida al agua y ambientes de diseño con barra de mármol. Todo orientado hacia los ventanales que enmarcan el lago como protagonista del paisaje. Una elección que combina confort, privacidad y un entorno natural difícil de igualar dentro del área metropolitana de Buenos Aires.

LA ESTRATEGIA DETRÁS DE LA ELECCIÓN DEL BARRIO EN NORDELTA

La decisión de instalarse en El Golf no fue solo por el lujo del entorno. El mismo barrio es donde reside Wanda Nara con sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, los tres hijos que el exfutbolista tuvo con la empresaria.

De esta manera, Maxi López puede estar cerca de ellos en el día a día, y los dormitorios que sobran en la nueva casa quedarían disponibles para cuando los chicos quieran quedarse con su padre. Una logística familiar pensada con detalle.

DANIELA CHRISTIANSSON SE ADAPTA A LA ARGENTINA CON MATE, FACTURAS Y PEDIDOS A SUS SEGUIDORAS

La llegada de Christiansson al país trajo también momentos de ternura y adaptación. La modelo compartió en sus redes un desayuno bien argentino con mate, facturas y churros, una selfie en el jardín y las imágenes jugando en el patio de la nueva casa.

Daniela Christiansson Por: Instagram @danielachristiansson

Una bienvenida cargada de afecto que no tardó en viralizarse entre sus seguidores locales.