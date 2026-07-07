Casi sobre el final del duelo de octavos de final entre la Selección argentina y Egipto por el Mundial, el técnico egipcio Hossam Hassan protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral. Mientras recibía la tarjeta amarilla del árbitro François Letexier, cruzó los brazos en el aire formando una “X”, un gesto que desató interpretaciones cruzadas y encendió la polémica.

Según el reglamento, ese movimiento indica que el DT está denunciando un insulto racista por parte de un rival. Si el juez lo consideraba pertinente, el partido debía ser detenido, pero en este caso Letexier decidió continuar el juego y no interrumpió el desarrollo, aunque lo extendió hasta los 11 minutos, 4 más de lo anunciado.

Hossam Hassan (Foto: Instagram @hossam9hassan)

En las redes sociales, muchos hinchas sumaron otra lectura: para algunos, el gesto de Hassan simulaba unas esposas, en alusión a un posible partido amañado. Hasta el momento, el entrenador no brindó explicaciones públicas sobre su reacción.

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El encuentro entre Argentina y Egipto no estuvo exento de controversias. El equipo africano llegó a convertir un segundo gol que le daba mayor ventaja, pero el tanto fue anulado tras la intervención del VAR.

El árbitro francés revisó la jugada en la pantalla y determinó que hubo un pisotón a Lisandro Martínez en la acción previa a la pérdida de la pelota por parte de la Albiceleste. Letexier consideró que esa infracción fue determinante para que Egipto pudiera marcar, por lo que decidió invalidar el gol.

Hossam Hassan (Foto: Instagram @hossam9hassan)

La imagen de Hossam Hassan cruzando los brazos frente al árbitro recorrió el mundo y generó un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios insistieron en la denuncia de racismo, otros vieron en el gesto una crítica directa al arbitraje y a la transparencia del partido. Por ahora, el DT egipcio no aclaró el motivo exacto de su reacción, pero la escena quedó como uno de los momentos más comentados del cruce entre Argentina y Egipto.

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