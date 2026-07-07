La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó a millones de hinchas al borde del infarto. Tras el agónico triunfo por 3-2 frente a Egipto, Emilia Mernes se sumó a los festejos con una publicación en sus redes sociales que no pasó desapercibida.

La cantante compartió un carrusel de imágenes en el que mostró distintas postales vinculadas a la Albiceleste. Entre ellas, aparecieron varias fotos luciendo la camiseta azul de Argentina y otras junto a su novio, Duki, con quien siguió de cerca el encuentro.

Emilia. Fotos: Instagram emiliamernes

Emilia. Fotos: Instagram emiliamernes

Emilia. Fotos: Instagram emiliamernes

Emilia y Duki. Fotos: Instagram emiliamernes

Emilia. Fotos: Instagram emiliamernes

Emilia. Fotos: Instagram emiliamernes

Emilia. Fotos: Instagram emiliamernes

Emilia. Fotos: Instagram emiliamernes

Emilia. Fotos: Instagram emiliamernes

Sin embargo, la imagen que más repercusión generó fue la última de la serie: una icónica fotografía de Diego Maradona durante el Mundial de Rusia 2018.

Diego Maradona es asistido en el Mundial de Rusia 2018

En esa recordada escena, el astro argentino aparece siendo asistido en el palco del Estadio de San Petersburgo tras sufrir una fuerte descompensación y un intenso dolor en la nuca, producto de una baja de presión, luego de la dramática victoria de Argentina frente a Nigeria.

“El que no sufre no tiene premio”, es el texto con el que Emilia acompañó ese guiño que refleja el sufrimiento que vivieron los hinchas durante el encuentro ante Egipto.