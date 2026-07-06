Este sábado, Ángel de Brito tiró la casa por la ventana en la celebración de su medio siglo de vida y allí estuvieron infinidad de amigos y compañeros de trabajo que llevaron sus mejores looks, y La Jaula de la Moda (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) puso la lupa en todos ellos.

Fabián Medina Flores, Juan Manuel Pont Lezica, Yanina Screpante y Carina Hermida participaron de una versión resumida de la crítica de vestuario: elegir con un “like” o un “dislike” entre cada uno de los varios invitados a la fiesta.

Ángel de Brito (Foto: Movilpress)

El primero fue el propio Ángel, que obtuvo 4 “likes” de los especialistas, que alabaron su tono sobrio, aduciendo que, en general, el look del cumpleañero marca la tendencia del evento.

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La siguiente en pasar por la lupa de los especialistas fue Elba Marcovecchio cuyo look “teen” obtuvo un rotundo “dislike”, especialmente de Medina Flores, que enumeró a todas las famosas que usaron ese vestido de Tom Ford desde 2014 a la fecha.

Fotos: Movilpress

La tercera famosa en pasar por la vista de los especialistas fue Mónica Farro, cuyo minivestido negro con aberturas laterales y detalle de cordones entrecruzados dividió las opiniones en un 3 a 1 a favor. Mariana Fabbiani logró el efecto contrario y obtuvo un “like” contundente a un look

Mariana Brey también pasó por los analistas de la moda, que cuestionaron su abierto aleopardado, cuestión que le valió un 3-1 en contra. Los especialistas cuestionaron básicamente la diferencia de estilos en un solo look.

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LA JAULA DE LA MODA - PROGRAMA 06/07/26

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