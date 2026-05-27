Este martes se entregaron los Premios Gardel 2026 a lo mejor de la producción musical argentina del año pasado y La Jaula de la Moda analizó exhaustivamente los looks de los nominados en la alfombra roja para determinar quién acertó y quién no con la elección de atuendos.

Mariano Martínez condujo el debate entre Fabián Medina Flores, Ailén Bechara, Fabián Paz y Gustavo Pucheta en el que se fueron exhibiendo los looks de estrellas como Lali Espósito, Abel Pintos, Ángela Torres, Milo J, Marilina Bertoldi, Ian Lucas y Ángela Leiva, entre muchos otros.

Promediando la emisión, Mariano le pidió a Pucheta que eligiera el mejor look según su criterio, y este señaló el espectacular atuendo de Marilina Bertoldi, que apostó de lleno al impacto visual y a la estética performática con un enorme accesorio capilar exagerado que remite al universo visual de Sia.

Marilina Bertoldi (Foto: Movilpress)

Medina Flores eligió por su parte a Guido Morán, que jugó con la teatralidad, el barroco y el dramatismo escénico que remite al universo taurino. “Me parece que usa la perfo como excusa, con las dos máscaras del teatro. Me parece que es una noche para jugar así”, señaló.

Guido Morán (Foto: Movilpress)

Leé más:

¡Qué momento! Mariano Martínez sorprendió al opinar del look de Lali Espósito en los Premios Gardel

LA JAULA DE LA MODA ELIGIÓ A LOS MEJOR Y PEOR VESTIDOS DE LOS PREMIOS GARDEL 2026

Olivia Wald (Foto: Movilpress)

Por su parte, Ailén eligió el look clásico pero glamoroso de Olivia Wald, que tuvo un gran protagonismo de una estola o chaqueta de piel sintética blanca, de volumen marcado y textura mullida. Para Fabián Paz, el toque más alto lo dio el traje negro entallado y sin camisa de Ian Lucas, un outfit minimalista efectivo y coronado por un collar brillante.

Ian Lucas (Foto: Movilpress)

A la hora de elegir a las elecciones menos afortunadas, Gustavo Pucheta destacó a la cantante de Miranda! Juliana Gattas, que llevó un enterito negro con cuello en “V” profundo y un tapado oversize tres cuartos color verde agua. “Es la maestra de plástica”, ironizó Medina Flores.

Juliana Gattas (Foto: Movilpress)

Angela Leiva (Foto: Movilpress)

El co conductor de La Jaula eligió por su lado el vestido de gala clásico con un solo tirante fabricado en tela satinada color verde musgo que llevó Ángela Leiva. “Acá hay equipos que tendrán que replantearse su trabajo a futuro”, advirtió Fabián Medina Flores.

Fotos: Movilpress

Ailén Bechara fue implacable con el sobrio traje de terciopelo marrón de Abel Pintos, que combinó con camisa blanca y corbata delgada de color azul marino. “Lo queremos porque es de Bahía Blanca como yo”, dijo la modelo con el objeto de suavizar la situación.

Abel Pintos (Foto: Movilpress)

Tuli Acosta (Foto: Movilpress)

Finalmente, para Fabián Paz, el peor vestido de la noche fue Tuli Acosta, que asistió con un conjunto plateado de dos piezas (top estilo “banda” y falda) muy sensual con chaqueta estilo torero que hacía contraste con el rojo furioso de su cabellera. “Intentó hacer una performance, pero no le salió muy bien”, señaló.

Mirá el programa completo de La Jaula de la Moda del 27 de mayo de 2026:

Leé más:

La Jaula de la Moda apuntó contra Gastón Trezeguet por copiar un look y estalló la polémica

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.