Desde que se confirmó su separación de Juana Repetto, el nombre de Sebastián Graviotto quedó envuelto en fuertes cuestionamientos en redes sociales.

Las críticas crecieron especialmente luego de que trascendiera su ausencia durante parte del embarazo y el nacimiento de Timoteo, el hijo menor de la actriz. Ahora, cansado de los comentarios, decidió responder públicamente y hablar como nunca antes sobre su rol como padre y el final de la relación.

Todo comenzó después de que Graviotto compartiera una reflexión sobre la paternidad en sus redes sociales. El posteo, donde destacaba los aspectos más positivos de criar hijos, generó una catarata de reacciones negativas y varios usuarios lo acusaron de romantizar una situación que, según remarcan, no habría atravesado plenamente en el último tiempo.

EL DESCARGO DE SEBASTIÁN GRAVIOTTO TRAS LAS CRÍTICAS

Entre los mensajes que recibió, hubo uno que llamó especialmente su atención. “Si nunca te levantaste a la madrugada mil veces por un hijo, ¿qué podés hablar de no dormir?”, le escribió una seguidora. Lejos de ignorarlo, Sebastián Graviotto decidió contestar con contundencia.

“Yo me separé hace un año y hace diez que soy papá”, respondió. Luego amplió su explicación y recordó su historia familiar junto a Juana Repetto y los chicos.

“Tengo cuatro hijos. A uno lo conocí a los dos años, que es Toro, pero a todos los demás los tuve de bebé, conviviendo día y noche y sé lo que es”, expresó en referencia a Toribio, el hijo mayor de la actriz.

LA FRASE DE GRAVIOTTO SOBRE SU SEPARACIÓN DE JUANA REPETTO

En medio de su descargo, Graviotto también habló de la ruptura sentimental y dejó entrever que la decisión no pasó por él.

“Hace un año que me separé nomás y no porque quiero. Simplemente, la otra persona tomó la decisión, la respeté y bueno, acá estoy”, sostuvo.

Crédito: Instagram

Además, defendió su compromiso cotidiano como padre y recordó las dinámicas familiares que compartían cuando convivían. “Sé lo que es que llore en los brazos de uno para que el otro pueda descansar e ir turnándose para eso”, agregó.

Finalmente, cerró con una frase que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores: “No me juzgues los 10 años por el último año”.

JUANA REPETTO CONTÓ QUE TIMOTEO ESTABA ENFERMO

Mientras el descargo de Sebastián Graviotto se viralizaba en redes, Juana Repetto compartía desde su cuenta personal otra situación familiar. La actriz reveló que Timoteo estaba enfermo y explicó que tuvo que salir con él porque no tenía quién llevara a los chicos al colegio.

La coincidencia entre ambos posteos volvió a despertar especulaciones y comentarios sobre el vínculo actual entre la expareja, que pese a las diferencias públicas continúa conectada por la crianza de sus hijos.