La gala de nominación de Gran Hermano: Generación Dorada dejó mucha tensión, estrategias cruzadas y una placa multitudinaria que promete revolucionar el juego. Fue Santiago del Moro quien reveló en vivo cómo quedó conformada la lista de participantes que deberán enfrentarse al voto del público esta semana.
“¿Quién querés que continúe? ¿A quién querés bancar? ¿Quién es tu favorito o favorita?”, expresó el conductor antes de enumerar a todos los jugadores que quedaron en riesgo.
Ellos son: Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Manuel “Manu” Ibero, Gisela “Yipio” Pintos (todos ellos en placa porque Gran Hermano los sancionó), Cinzia Francischiello, Tati Luna, Catalina “Titi” Tcherkaski, Gladys La Bomba Tucumana, Tamara Paganini y Leandro Nigro.
Además, Santiago explicó que la votación será positiva durante 24 horas y que el jueves, después de que algunos jugadores bajen de placa, se tranformará en negativa.
¿Quién será el próximo participante en abandonar Gran Hermano: Generación Dorada?
GRAN HERMANO LE OFRECIÓ A UN PARTICIPANTE ABANDONAR LA CASA: “NO TE VEO JUGAR”
La última gala de Gran Hermano: Generación Dorada dejó uno de los momentos más incómodos y explosivos de esta edición. En plena noche de nominación, la voz del reality sorprendió a todos al cuestionar fuertemente a uno de los participantes por su escasa participación en el juego.
Todo comenzó cuando Gran Hermano hizo una fuerte reflexión sobre el compromiso dentro de la competencia: “La nominación es una herramienta fundamental de este juego. No corresponde que le brinde esta posibilidad a alguien que no está jugando”, expresó.
El comentario generó desconcierto inmediato entre los participantes, que intentaban entender a quién iban dirigidas las palabras: “Este no es un lugar para estar escondidos o para perpetuarse en las sombras sin exponerse. Cuando hablo de exponerse me refiero a animarse, arriesgarse, a darlo todo, demostrando ganas, pasión por esta competencia”.
Luego llegó el momento más tenso de la noche, cuando Gran Hermano apuntó directamente contra Leandro Nigro: “Considero que ya tuviste tiempo suficiente para adaptarte a mi casa. Sin embargo, quiero ser totalmente franco con vos: no te veo jugar”, disparó sin filtros.
La situación escaló todavía más cuando el dueño de la casa le ofreció abandonar el reality en ese mismo instante: “Si te sentís incómodo, no apto para este juego o advertiste que esto es demasiado grande, te ofrezco la opción de irte por la puerta giratoria”, lanzó ante la sorpresa total del resto de los jugadores.
Rápidamente, Nigro aclaró que no tenía intenciones de abandonar el programa: “Obvio que no me voy a ir. Te entiendo y lo voy a tomar y lo voy a tener en cuenta”, respondió intentando mostrarse firme. “¿Vas a jugar?”, insistió la voz. Y el joven respondió contundente: “Sí, obvio”.
¡Qué momento!