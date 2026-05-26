Sabrina Rojas volvió a demostrar que no tiene filtro y sorprendió con un picante comentario sobre uno de los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada durante su paso por Sálvese Quien Pueda, el programa que conduce por América en reemplazo de Yanina Latorre.

En medio del debate sobre las estrategias y los conflictos dentro de la casa más famosa del país, la conductora fue contundente al hablar de uno de los jugadores que más polémica genera entre los seguidores del reality: “Qué raro me cae Brian Sarmiento, siempre está como muy patotero”, disparó Sabrina, filosa y sin vueltas, dejando en claro su postura sobre la actitud del participante dentro del juego.

“En esta segunda vuelta vino un poco más tranquilo”, agregó. Y cerró, tajante con su opinión: “Pero cuando tenga una cosita para agrandarse, viste que él se sube a un caballo enseguida”.

Foto: Captura (América)

Foto: Prensa (Telefe)

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SABRINA ROJAS SE HARTÓ DE GRAN HERMANO Y APUNTÓ CONTRA EL FORMATO: “ESTÁ FLOJO DE PAPELES”

La polémica alrededor de Gran Hermano: Generación Dorada suma cada vez más voces críticas y ahora quien salió con los tapones de punta fue Sabrina Rojas. En pleno aire de Sálvese Quien Pueda, la conductora cuestionó el presente del reality y aseguró que el programa “está flojo de papeles”.

Todo comenzó mientras debatían sobre las constantes críticas que viene recibiendo el ciclo conducido por Santiago del Moro. Fue entonces cuando Sabrina lanzó una frase contundente: “Convengamos que Gran Hermano está como ya flojo de papeles, chicos”, disparó sin vueltas, generando sorpresa en el panel.

“Yo te voy a decir cómo lo veo: el que renuncia puede volver a entrar, el que se va, vuelve”, cuestionó sobre los constantes repechajes y regresos. y siguió: “El aislamiento no existe. Ya está. Es un molinete”, sentenció filosa.

Foto: Captura (América)

Por último, la presentadora también hizo referencia a algunos casos recientes dentro de la casa y criticó la flexibilidad de las reglas: “Uno se va porque tiene a la madre enferma, ahora quiere volver, vuelve con toda la data”, cerró, dejando en claro que para ella el reality perdió credibilidad.