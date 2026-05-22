En una semana cargada de adrenalina, este jueves se definió una nueva y peligrosísima placa de nominados que promete dar que hablar, luego de que la casa se revolucionara con el ingreso de nuevos jugadores y exparticipantes.

Fue Santiago del Moro quien reveló en vivo cómo quedó conformada la lista de jugadores que deberán enfrentarse al voto del público en una placa que será con modalidad negativa, un detalle clave que podría cambiar totalmente el destino de varios participantes.

“Y la placa queda de esta manera. Aquí están”, anunció el conductor en plena gala de nominación, antes de nombrar a Matías Hanssen, Eduardo Carrera, Mariela Pietro, Cinzia Francischiello, Steffany Pereira y Juanicar.

Foto: Captura (Telefe)

Además, el conductor remarcó la importancia de esta definición por el contexto explosivo que atraviesa el juego: “Ojo con esta placa. Es muy peligrosa porque es negativa”, advirtió.

La tensión dentro de la casa no deja de crecer luego de una semana completamente revolucionada por los nuevos ingresos, que modificaron estrategias, rompieron alianzas y generaron fuertes enfrentamientos entre varios jugadores.

¿Quién será el próximo participante en abandonar Gran Hermano: Generación Dorada?

Foto: Captura (Telefe)

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ESCÁNDALO TOTAL: LA BOMBA TUCUMANA Y CINZIA SE CRUZARON EN GRAN HERMANO Y TODO TERMINÓ CON INSULTOS Y LLANTO

Un verdadero escándalo explotó entre Gladys “La Bomba Tucumana” y Cinzia Francischiello, quienes protagonizaron un tremendo cruce que terminó en un mar de llanto, insultos y acusaciones gravísimas.

Todo comenzó por una insólita discusión relacionada con una base de maquillaje, pero rápidamente la situación escaló a niveles impensados y derivó en una feroz pelea cargada de tensión: “Cuando me sacaste la base oscura, ¿pensaste que no me iba a dar cuenta?”, lanzó Cinzia, visiblemente alterada. Y lejos de quedarse callada, La Bomba reaccionó indignadísima: “¿Cómo pensás que yo voya robarte? ¿Cómo te animás a decirme eso?”.

¡Andá nena, volá! ¡Estpas loca, tarad...! ¿Qué te pasa? No necesito una base. Sos una desubicada y una atrevida. ¿Cómo te animás a decirme eso? Te re zarpaste conmigo. Me acusaste de ladrona, cagon...“, agregó la cantante, muy movilizada.

Foto: Captura (Telefe)

Luego, completamente fuera de sí, apuntó durísimo contra Cinzia, en una conversación con Franco Zunino y Emanuel Di Gioia: “Es una atrevida mal, una desubicada, una serpiente, una bicha asquerosa, horrible. Es detestable”.

En medio del llanto, incluso pidió públicamente que la participante abandone el programa: “A toda la gente que me quiera a mí un poquito, les pido que esa chica se tiene que ir de acá”, cerró, completamente afectada.

¡Qué momento!