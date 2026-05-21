La vuelta de Brian Sarmiento a Gran Hermano: Generación Dorada prometía revolucionar la casa, pero nadie imaginaba que el escándalo explotaría tan rápido. A pocas horas de haber reingresado al reality, el exfutbolista quedó envuelto en una enorme polémica tras brindar información del exterior delante de varios participantes, algo que está completamente prohibido por el reglamento del programa.

La situación no tardó en viralizarse y generó una ola de indignación entre los fanáticos del ciclo, que rápidamente comenzaron a reclamar una sanción ejemplar por parte de la producción.

Según señalaron distintos seguidores de Gran Hermano en redes sociales, Brian habría comentado cuestiones que conoció mientras estuvo afuera de la casa, rompiendo así el aislamiento que deben respetar todos los jugadores durante la competencia.

Foto: Prensa (Telefe)

El episodio desató un verdadero escándalo en las redes, donde miles de usuarios apuntaron contra el participante y exigieron medidas urgentes por parte del Big. Mientras algunos pidieron directamente la expulsión mediante la famosa puerta giratoria, otros consideraron que la sanción mínima debería ser una placa automática por haber infringido una de las normas más sensibles del reality.

Lo cierto es que, por estas horas, la producción ya estaría analizando lo sucedido y no se descarta una decisión contundente. Desde el comienzo de esta edición, Gran Hermano mantuvo una postura muy estricta respecto a cualquier tipo de información proveniente del afuera, especialmente cuando puede alterar estrategias o modificar la percepción de los jugadores dentro de la casa.

Foto: Captura de video de X (@porqueTTarg)

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CARMIÑA MASI, ANGUSTIADA TRAS EL ESCÁNDALO EN GRAN HERMANO: HABLÓ DE LA “HUMILLACIÓN” Y DEFENDIÓ A MAVINGA

Carmiña Masi atraviesa horas de muchísima angustia luego del escándalo que protagonizó en el repechaje de Gran Hermano: Generación Dorada. La exparticipante explotó de furia después de que la producción dejara en manos de Jenny Mavinga la decisión sobre su ingreso a la casa más famosa.

Aunque Carmiña no entraba por repechaje común, sino a través de un Golden Ticket que le daba el pase directo, todo terminó en una situación inesperada y polémica. La secuencia generó una catarata de reacciones en redes sociales. Mientras muchos fanáticos de Carmiña apuntaron duramente contra Mavinga, también hubo quienes cuestionaron la decisión de la producción por exponerlas públicamente.

En medio del escándalo, Carmiña reapareció en sus redes sociales con un fuerte descargo y visiblemente afectada: “En este video, con esta cara que tengo, y no por victimizarme, le quiero pedir disculpas a todos los periodistas que me quieren hacer nota, no quiero tocar el tema. Para mí se acabó lo de ayer”, expresó, dejando en claro el dolor que le provocó toda la situación.

Foto: Captura (Telefe)

Pero además, sorprendió al salir en defensa de Mavinga y apuntar directamente contra Gran Hermano: “Mavinga es una víctima más de la producción de Gran Hermano con lo que hicieron ayer, lavarse las manos.“, lanzó.

“Por favor, porque esto escapó de Mavinga también y quiero salvar a ella también”, cerró en el video, donde se la vio completamente movilizada.