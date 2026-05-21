Gran Hermano: Generación Dorada vivió una de sus galas más explosivas desde el inicio de la temporada. Santiago del Moro recibió este miércoles a trece nuevos jugadores: nueve participantes inéditos y cuatro exintegrantes del reality que lograron volver gracias al repechaje y a los esperados Golden Tickets. “La casa se resetea”, había anticipado el conductor días atrás en los Premios Martín Fierro.

La gala arrancó con mucha tensión y con Del Moro explicando la dinámica de la noche. “Van a ir bajando los que no tengan los votos suficientes y paralelamente van a entrar los nuevos hasta que lleguemos a los últimos dos”, explicó el conductor.

Los primeros nombres eliminados fueron Grecia Colmenares, Franco Poggio, Carlota Bigliani y Jenny Mavinga, quienes no consiguieron el apoyo suficiente del público para regresar al juego. Más tarde, Santiago anunció otra tanda de participantes que tampoco lograron volver: Martín Rodríguez, Lolo Poggio, Nick Sícaro y Jessica La Maciel, que atraviesa una complicada situación judicial.

Fotos: capturas Telefe

También fueron descartados Brian Sarmiento, Nazareno Pompei, Danelik Galazán y Tomy Riguera, quien había realizado una fuerte campaña para regresar a la competencia. El joven, recordado por haber salido en la primera “placa planta”, se mostró emocionado y agradeció el apoyo de sus seres queridos antes de despedirse.

Leé más:

Gran Hermano: Generación Dorada ya tiene nuevos jugadores y sus presentaciones fueron explosivas

GRAN HERMANO REVOLUCIONÓ LA CASA CON EL REPECHAJE: QUIÉNES VOLVIERON AL REALITY

La primera ex participante confirmada para regresar fue Yisela “Yipio” Pintos. La humorista uruguaya había abandonado el reality semanas atrás por cuestiones vinculadas a la salud de su madre y ahora tendrá una nueva oportunidad dentro del juego. Poco después, el público definió el último lugar del repechaje entre Carmiña Masi y Lola Tomaszeuski. Finalmente, la joven tiktoker fue la elegida y consiguió su revancha en la competencia.

Sin embargo, la gran sorpresa llegó con los Golden Tickets. El primero fue para Brian Sarmiento, que pese a no haber conseguido los votos necesarios recibió una nueva oportunidad por decisión de Gran Hermano. El exfutbolista explotó de felicidad, abrazó a sus compañeros y salió corriendo rumbo a la casa.

Más tarde, el reality vivió un momento inédito cuando la voz de Gran Hermano intervino directamente para ofrecerle un Golden Ticket especial a Carmiña Masi tras el episodio de racismo que protagonizó con Jenny Mavinga. La producción dejó la decisión final en manos de la participante congoleña, quien aceptó las disculpas, pero decidió no habilitar el regreso de la periodista paraguaya.

Foto: captura Telefe

El cierre de la noche quedó reservado para una entrada totalmente inesperada. Las cámaras enfocaron la puerta de la casa y apareció una mujer vestida de negro, con el rostro cubierto por un enorme abanico de plumas. Finalmente, Andrea del Boca reveló su identidad y confirmó su regreso al reality pese a no contar todavía con el alta médica definitiva.

En resumen, los ex participantes que volvieron a la casa son Yipio Pintos, Lola Tomaszeuski, Brian Sarmiento y Andrea del Boca.

Leé más:

Andrea del Boca habló de su salud tras regresar a Gran Hermano: “No tengo el alta definitiva”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.