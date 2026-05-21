Una gran preocupación vivió este miércoles el elenco de la obra El divorcio del año cuando Romina Gaetani debió ser atendida en un hospital de Carmen de Patagones poco antes de salir a escena con, en el marco de una gira nacional.

Según informó Pepe Ochoa en LAM, la actriz debió ser internada de urgencia en el hospital local. “No está bien de salud. La internaron hoy en el hospital de Carmen de Patagones, le pasaron suero. Llegó muy alterada. Lo que me cuentan es que parece ser algo emocional”, detalló el panelista.

Romina Gaetani (Foto: web)

Después de recibir atención médica, lograron estabilizar a Gaetani y la trasladaron nuevamente al teatro para evaluar si podía presentarse. La función, que estaba prevista para esa noche, se atrasó una hora y media mientras el equipo analizaba si la actriz estaba en condiciones de subir al escenario.

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“En los viajes en esos colectivos de gira, llegás molido. Y ya venía chupando frío. Estaba mal, entonces así como la vieron la lograron estabilizar, le pasaron mucho suero, y hay que ver ahora qué va a pasar. Para mí no pueden suspender la función”, agregó Ochoa.

En un audio enviado a Ciudad Magazine, la encargada de prensa de la obra señaló que la actriz no fue internada sino que fue atendida en un hospital por algunas complicaciones. “Tuvimos un inconveniente con el motorhome que se rompió”, explicó, sobre el considerable retraso con el que llegaron a la ciudad.

Romina Gaetani. Foto: prensa El divorcio del año

“Romi se venía haciendo nebulizaciones porque está con un cuadro de asma, entonces cuando llegamos al teatro vino una ambulancia, la revisó, y para que ella se quede tranquila la llevaron al hospital. Ahí le hicieron una placa, le tomaron la temperatura, la presión, la saturación y está todo ok”, agregó.

“Es más, ahora estamos terminando la segunda función en Carmen de Patagones. Hubo casi 700 personas entre las dos funciones y mañana tenemos otras dos funciones en General Roca, así que está todo bien”, cerró la periodista consultada por este portal.

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