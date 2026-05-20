La consagración de Wanda Nara en los premios Martín Fierro 2026 sigue generando polémica y ahora quien salió a respaldarla públicamente fue su padre, Andrés Nara.

Luego de que Wanda recibiera el galardón en la terna Mejor Labor en conducción femenina, categoría en la que competía con figuras de peso como Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Georgina Barbarossa y Mariana Fabbiani, las redes sociales estallaron con cuestionamientos hacia la empresaria.

En medio de las críticas, Andrés compartió una fuerte defensa en sus historias de Instagram con un mensaje directo para quienes pusieron en duda el premio de su hija: “Porque tanto odio con un premio más que merecido”, escribió el padre de Wanda, visiblemente molesto por los comentarios negativos.

Foto: Captura de Instagram Stories (@andres_r_nara) Por: Fabiana Lopez

Luego destacó los logros recientes de la conductora de MasterChef Celebrity: “Aparte de conducir el programa con más rating de la televisión argentina”.

En el mismo posteo, Andrés también remarcó el impacto internacional de Wanda y su popularidad en redes sociales: “Condujo y ganó un Bailando en Italia. Un detalle menor: la gente la sigue en las redes... que sumando a todas sus excelentes competidoras de terna no llegan a sus 17.400.000 seguidores en Instagram”.

Pero la frase más picante llegó al final del mensaje, donde dejó una contundente sentencia para los detractores de su hija: “Ladran Sancho”, cerró en el descargo que no tardó en viralizarse.

Andrés Nara con su hija Wanda.

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ESCÁNDALO IMPENSADO ANTES DEL MARTÍN FIERRO: EL PICANTE CONFLICTO ENTRE FEDE BAL Y WANDA POR UNA SUITE DE LUJO

A horas de la gran noche de los Martín Fierro, estalló una polémica inesperada que tiene como protagonistas a Wanda Nara y Federico Bal. Todo salió a la luz en Intrusos, donde contaron el insólito conflicto por una exclusiva habitación de hotel Hilton que habría quedado en manos del actor y conductor.

Mientras las figuras comienzan a instalarse para la ceremonia más importante de la televisión argentina, en el ciclo de América revelaron detalles del detrás de escena: “Las primeras figuras ya están llegando. Moria Casán es la primera que ya está alojada en el hotel”, contaron al aire, dejando en evidencia el movimiento frenético de celebridades en las horas previas al evento.

En ese contexto, explicaron que varios famosos reservan suites premium para descansar y prepararse antes de la gala: “Muchos de los candidatos reservan una suite, una habitación, a su nombre, a su costo. En algunos casos son los canales, pero si no lo hacen por cuenta propia”, detallaron.

Foto: Instagram (@balfederico)

Pero el verdadero bombazo llegó después, cuando aseguraron que Wanda habría querido quedarse con una exclusiva suite presidencial que ya estaba reservada por el hijo de Carmen Barbieri: “Hay un lío con una habitación que quería Wanda Nara, que la reservó Federico Bal”, lanzaron en vivo, generando sorpresa inmediata en el estudio.

Según contaron, se trataría de una impactante suite presidencial con dos camas y una tarifa estimada de 1.500 dólares la noche. Lejos de alimentar la polémica, Federico habría reaccionado con total tranquilidad cuando fue consultado por el tema: “Amigo, estoy regando las plantas de mi casa”, respondió entre risas, dejando en claro que no estaba al tanto del revuelo que se había generado.

¡Tremendo!