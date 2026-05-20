Luego de que Wanda Nara ganara el premio a Mejor Conductora en los Martín Fierro 2026, colegas famosos estallaron con opiniones divididas. Mientras algunos celebraron el reconocimiento, otros cuestionaron su consagración y compararon su trabajo con el de figuras históricas de la televisión, como Moria Casán, Georgina Barbarossa, Mariana Fabbiani, entre otros.

En medio de la polémica, quien salió con fuerza a respaldarla fue su mamá, Nora Colosimo. A través de un comentario en Instagram que rápidamente se volvió viral, respondió a las críticas y dejó en claro su orgullo por el presente profesional de su hija.

“La envidia que manejan wawww! No necesitás la aprobación de colegas/artistas. La gente ya te eligió”, escribió la madre de Wanda en los comentarios de Instagram.

Nora Colosimo defendió a Wanda Nara de las críticas por su premio en los Martín Fierro 2026 (Foto: Instagram).

Además, destacó el crecimiento profesional de la conductora y recordó sus logros en la televisión: “Empezó de abajo, se premiaba a la conducción, no a los años, trayectoria ni otros títulos. La mejor conductora 2026 es @wanda_nara”.

En el mismo mensaje, Nora también remarcó el apoyo del público y lanzó una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia otras figuras del medio: “Tus colegas todas juntas ni se acercan a tu rating”.

NORA COLOSIMO ROMPIÓ EN LLANTO LUEGO DE QUE WANDA NARA SE LLEVARA EL MARTÍN FIERRO

La emoción de Nora Colosimo después de que Wanda Nara ganara el Martín Fierro 2026 como conductora no pasó desapercibida.

La mamá de la conductora acompañó a su hija en una de las noches más importantes de su carrera y destacó el fuerte mensaje que dio en su discurso, en medio de su delicado presente personal.

Luego de la premiación, Nora habló en exclusiva con Ciudad y se mostró orgullosa por el reconocimiento que recibió Wanda.

Video: Ciudad Magazine

“Es muy fuerte y es un lindo mensaje para muchas mujeres porque seguramente hay más casos. Solo que Wanda es una persona pública, famosa, pero debe haber más mujeres en la situación de ella y no hay que perder nunca las esperanzas”, expresó.

Las palabras de Nora hicieron referencia al discurso que dio la conductora al recibir el premio, donde emocionó a todos al hablar de resiliencia, exposición mediática y fortaleza personal.

Además, la mamá de Wanda contó cómo vivió la ceremonia junto a sus nietas y reveló que fue la propia mediática quien le pidió que estuviera presente en la gala. “Me pidió: ‘Mamá, quiero que estés conmigo’ y acá estoy, la acompañé”, dijo con emoción.

Consultada sobre el presente emocional de su hija, Nora fue contundente y dejó una frase que rápidamente llamó la atención: “Sí, es una chica feliz”.

ZAIRA NARA SE SUMÓ Y TAMBIÉN DEFENDIÓ A WANDA NARA

El comentario no tardó en generar repercusión y sumó miles de likes y respuestas. Entre ellas apareció Zaira Nara, quien reaccionó y se sumó al extenso descargo de su madre con u mensaje picante: “Pasame nombre completo”, comentó Zaira entre risas, en referencia a las personas que habían criticado a Wanda.

Lejos de esquivar la situación, la propia Wanda respondió el comentario de su hermana irónica y escribió: “Wanda SOLANGE Nara”, siguiendo el tono divertido de la conversación familiar.

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