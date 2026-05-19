La ausencia de Mariana Fabbiani a los premios Martín Fierro 2026 a la Televisión Abierta fue toda una declaración de principios, y luego de que Wanda Nara se haya alzado con el premio a Mejor Conductora, la modelo blanqueó sus recelos.

“Hubo gente que votó a Wanda con el argumento de que arrancó como una persona limitada y mejoró. Yo no estoy de acuerdo con ese criterio”, reconoció Augusto Tartúfoli, miembro de Aptra, en DDM.

Entonces, Mariana se desahogó: “Fue muy fuerte para el resto de las conductoras y me incluyo, que hacemos un programa diario, en vivo, con el riesgo que implica y todo, ver que finalmente lo gana Wanda”.

Mariana Fabbiani.

“Pero no por Wanda, sino por el rol que tiene Wanda en el programa. Al final, Aptra valora más otras cosas”, protestó.

Y siguó: “Ahora quizá esto le de un empujón”.

Por qué Mariana fulminó a Wanda

Puesta a analizar qué pasaba si ganaba Nicolás Occhiato con La Voz Argentina, un reality que también es guionado y editado, Fabbiani insistió: “Siento que Nico tiene otra experiencia, lo veo en streaming, en vivo, tengo una valoración de él como conductor”.

Wanda Nara (Foto: Movilpress)

“De Wanda no la puedo tener porque no la vi nunca haciendo eso. (...) Wanda merece un premio, pero no sé si el de conductora”, explotó.

Por último, Mariana Fabbiani contó cuántas veces obtuvo la estatuilla como mejor conductora: “No lo gané una vez sola. Lo gané ocho veces”.