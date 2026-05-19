Mirtha Legrand volvió a convertirse en la gran protagonista de la noche más importante de la televisión argentina al alzarse con una nueva estatuilla de APTRA.

La diva de los almuerzos subió al escenario para recibir su reconocimiento y no dudó en compartir una divertida e íntima anécdota hogareña.

Durante su discurso, recordó el momento en descubrió la exorbitante cantidad de premios que acumuló a lo largo de su trayectoria en la pantalla chica.

La revelación de ‘La Chiqui’

“Ay, qué emoción, chicos. Muchas gracias. La otra noche me levanté y fui a mi escritorio a ver cuántos Martín Fierro tenía. ¿Cuánto calculan ustedes? Treinta y cuatro”, disparó la diva ante la mirada atónita del público.

Con humor, remató de manera picante: “Bueno, ahora serán 35, ¿me crees? Yo no miento. ¡Chúpate esa mandarina!”, generando las risas generalizadas de todos sus colegas.

La emocionante promesa de Mirtha

Hacia el final de sus palabras de agradecimiento, la emblemática animadora dejó en claro que no tiene ninguna intención de alejarse de los estudios de televisión ni de las alfombras rojas. Con una vitalidad envidiable, ‘la Chiqui’ lanzó una fuerte promesa de cara al futuro que conmovió a todos los invitados de la velada.

“El año que viene voy a ser centenaria y voy a seguir viniendo, sí, señor. Mientras tenga salud, yo voy a seguir. No se van a librar de mí fácilmente. Porque yo, señores, soy como el Martín: yo soy de fierro”, concluyó la conductora, visiblemente movilizada por el afectuoso aplauso final de toda la colonia artística.